Два Ту-160 совершили полёт над Балтийским морем в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27.
Два Ту-160 совершили полёт над Балтийским морем в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского флота».

В ведомстве сообщили, что на отдельных этапах маршрута ракетоносцы России «сопровождали истребители F-16 ВВС Италии и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств».

В августе сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полёты над нейтральными водами Японского моря.

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