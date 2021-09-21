Два Ту-160 совершили полёт над Балтийским морем в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского флота».

В ведомстве сообщили, что на отдельных этапах маршрута ракетоносцы России «сопровождали истребители F-16 ВВС Италии и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств».

В августе сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полёты над нейтральными водами Японского моря.