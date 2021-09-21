Два Ту-160 совершили полёт над Балтийским морем в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27
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- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что «истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского флота».
В ведомстве сообщили, что на отдельных этапах маршрута ракетоносцы России «сопровождали истребители F-16 ВВС Италии и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств».
В августе сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полёты над нейтральными водами Японского моря.