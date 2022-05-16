Власти Китая считают неуместным призыв G7 к КНР «не подрывать санкции против России». С таким заявлением выступил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

«Китай всегда решает проблемы, занимая независимую позицию. Мы однозначно против односторонних санкций, которые не учитывают международное право и роль ООН», — сказал он на брифинге.

Дипломат напомнил, что рестрикции Запада в отношении России не способны урегулировать украинский кризис.

«Наоборот, санкции создадут новые сложные проблемы», — добавил Чжао Лицзянь.

Он также напомнил, что китайское руководство не оставит без внимания действия западных государств, если они под предлогом несоблюдения санкций начнут ущемлять национальные интересы КНР.

Как ранее заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, страны G7, призывая Китай не помогать России в обходе западных санкций и не оказывать ей помощь, таким образом продолжают прямое вмешательство в дела КНР.