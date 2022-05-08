Железный статус: почему в США заявили о невозможности исключения России из Совбеза ООН

Вашингтон сейчас не видит возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд. При этом она обвинила Москву в готовности применить химическое оружие на Украине и сообщила о поддержке Соединёнными Штатами расследований, которые ведёт Международный уголовный суд (МУС). Между тем США, как и Россия, не являются членом МУС и не признают его юрисдикции в отношении себя, напоминают эксперты. Заявления американского постпреда демонстрируют избирательное отношение Вашингтона к международным институтам, которые он использует только тогда, когда ему это выгодно, считают аналитики.

Власти США пока не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, несмотря на призывы со стороны украинского руководства. Об этом в интервью телеканалу PBS заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мне известно о просьбе пересмотреть статус России как постоянного члена в Совете Безопасности. Но… на данный момент я не думаю, что в этом отношении будут какие-либо изменения», — сказала она.

Напомним, что в начале апреля, выступая на заседании СБ ООН, президент Владимир Зеленский потребовал отстранить Россию от участия в этой структуре. По его словам, Украина «имеет необходимое моральное право, чтобы предлагать реформу мировой системы безопасности». В связи с этим Зеленский заявил, что Совбез должен либо переформатироваться, либо самораспуститься.

При этом, как напомнила Томас-Гринфилд, США с начала российской спецоперации на Украине предприняли «довольно агрессивные действия» в отношении Москвы и продолжат действовать в том же ключе.

«Мы принимаем весьма эффективные меры по изоляции России, по осуждению России и по привлечению её к ответственности в рамках Совета Безопасности при любой имеющейся возможности», — заявила она.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд

AP

© Jason DeCrow

Громкие слова

Выступая в эфире PBS, Томас-Гринфилд также обвинила Россию в намерении применить химическое оружие на территории Украины. По словам постпреда, Вашингтону якобы известно, что Москва «способна его использовать», поскольку она «применяла его против своих граждан и в Сирии».

Стоит отметить, что Томас-Гринфилд выступила с обвинениями после того, как Минобороны России заявило о готовящихся со стороны СБУ провокациях с использованием химического оружия.

Кроме того, американский постпред заявила, что США активно собирают «доказательства» военных преступлений, якобы совершённых Россией во время спецоперации на Украине. По её словам, Вашингтон оказывает содействие всем организациям, которые начали расследование в отношении РФ, чтобы, «когда придёт время, призвать российскую сторону к ответственности».

В частности, постпред выделила работу Международного уголовного суда (МУС), притом что ни Россия, ни сами США не являются его членами.

«Конечно, мы не являемся его участником, но, когда совершаются вопиющие нарушения прав человека, очень важно, чтобы такие организации, как МУС, офис прокурора (МУС. — RT), Международный суд ООН и остальные, обладали правом проводить расследования и привлекать страны к ответственности», — заявила Томас-Гринфилд.

Напомним, что США не признают юрисдикцию МУС в отношении себя. Изначально подписав основополагающий документ организации — Римский статут — в 2000 году, они так и не ратифицировали его, а позднее и вовсе отозвали свою подпись под документом. Более того, в 2002 году в Вашингтоне был принят специальный закон, защищающий американских военнослужащих от преследования МУС. Этот закон также позволяет использовать военную силу для освобождения любого гражданина США или союзной им страны, когда-либо задержанного по ордеру Международного уголовного суда.Кроме того, согласно закону, США оставляют за собой право ограничить своё участие в миротворческих миссиях ООН, если не получат иммунитет от судебного преследования.

К примеру, США весьма жёстко отреагировали на изучение МУС действий американских военных в Афганистане и выводам судей об основаниях полагать, что солдаты США совершали военные преступления в этой стране. В ответ Вашингтон заявил о готовности ввести санкции против судей Международного уголовного суда, если они не прекратят расследование в отношении американских военных.

Россия также никогда не была участником Международного уголовного суда, хотя и участвовала в разработке Римского статута. В ноябре 2016 года Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел направить Генсеку ООН уведомление об отказе страны участвовать в Римском статуте МУС. Как пояснил тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такое решение было принято в соответствии с национальными интересами.

Борьба с институтом

Заявления Линды Томас-Гринфилд о месте России в Совбезе ООН и её сожаление по поводу невозможности исключить из его состава РФ говорят лишь о низком уровне профессиональной компетенции американского постпреда, считают эксперты. Помимо этого, как отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, подобные высказывания отражают отношение руководства США к этой международной организации.

«Ведь если рассуждать, то исключение РФ из Совбеза поставит крест на существовании ООН. И в какой-то мере эта идея импонирует Соединённым Штатам, поскольку таким образом будет устранён наиболее авторитетный институт международного права, куда входят практически все страны мира. И тогда на его базе можно будет создать клуб своих друзей, где остальные государства будут просто легитимизировать любые решения, которые станет вносить Вашингтон», — полагает эксперт.

Ведь пока есть СБ ООН, где присутствуют Россия и Китай, позиция Запада не может существовать как единственно верная, особенно в вопросах глобальной безопасности, пояснил аналитик. Он также напомнил, что главная задача Совбеза заключается в недопущении повторения мировой войны и если убрать оттуда хотя бы одного постоянного члена, он просто перестанет функционировать, а значит, исчезнет последний правовой механизм, препятствующий крупномасштабной войне, «что, видимо, выгодно США».

Точку зрения Фельдмана о невозможности существования Совбеза и ООН в целом без участия России разделяет ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Даже если предположить, что нас лишат этого статуса, тогда ООН будет не ООН. Потому что задача этой организации — решать международные проблемы, кризисы, конфликты глобального масштаба, а решить их без России невозможно», — сказал эксперт в комментарии RT.

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Вместе с тем, как заметил Фельдман, Совбезу ООН действительно не помешало бы определённое реформирование, так как на протяжении последних лет он неоднократно демонстрировал неспособность действовать оперативно в условиях международных конфликтов.

«Да, он предотвращает мировую войну между ведущими сверхдержавами, удерживает их от прямого столкновения, но тем не менее не исключает существование региональных конфликтов и реагирует на них крайне медленно», — считает Фельдман.

В свою очередь, как отметил Константин Блохин, последние заявления постпреда США с трибуны ООН свидетельствуют о том, что Вашингтон явно готовит почву и выстраивает информационный фон для провокаций, которые позволят «возвести демонизацию России в абсолют и сколотить единый блок из мировых игроков вокруг себя».

Обвинения в применении химического оружия — «излюбленный крючок» США, на который они подвешивают все не угодившие им страны, сказал в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Несмотря на то что всем прекрасно известно о ликвидации Россией своего химического оружия, США пытаются спекулировать на этой теме. При этом сами Соединённые Штаты запасы своего химического оружия до сих пор не уничтожили, несмотря на взятые на себя обязательства. Поэтому обвинения в адрес России — это провокации, которые давно уже разоблачены, но США продолжают ими пользоваться», — резюмировал аналитик.