«Достают старые черновики»: что может стоять за попытками США спекулировать на теме применения химоружия на Украине

В России считают провокационными заявления США о возможности применения Москвой химического оружия на Украине из-за якобы неудач спецоперации. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, подобные высказывания — «пустая болтовня, не подкреплённая ни единым доказательством». Дипломат подчеркнул, что в распоряжении Вооружённых сил России нет боевых отравляющих веществ, так как они все были уничтожены ещё в 2007 году. При этом американцы свой аналогичный арсенал так и не ликвидировали, напомнил Антонов. Он также отметил, что у Москвы вызывают озабоченность вероятные провокации украинских радикалов с использованием химикатов. На реальность угрозы химического терроризма со стороны националистов указали и в МИД РФ. Эксперты считают, что Штаты постепенно готовят общественное мнение к будущей провокации, игнорируя предупреждения Москвы.

Заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса от 12 апреля о возможности применения Россией химического оружия на Украине из-за якобы неудач специальной военной операции безосновательны и имеют провокационный характер. Об этом в Telegram-канале заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Н. Прайс в очередной раз отличился пустой болтовнёй, не подкреплённой ни единым доказательством», — подчеркнул дипломат.

Ранее представитель Госдепа заявил, что США обеспокоены тем, что «Россия может обратиться к использованию химического оружия» из-за того, что «операция (спецоперация на Украине. — RT) пошла не по плану». Основанием для этого «беспокойства» он назвал приписываемый РФ опыт применения такого оружия на «российской и европейской земле».

Между тем, как подчеркнул Анатолий Антонов, Вооружённые силы России успешно выполняют поставленные перед ними задачи и не имеют в своём распоряжении боевых отравляющих веществ.

«Наша страна уничтожила все запасы химоружия ещё в 2017 году», — заметил Антонов.

В связи с этим он призвал Вашингтон отказаться от распространения дезинформации, посоветовав США активизировать процесс по ликвидации собственного арсенала химического оружия.

«Соединённые Штаты до сих пор остаются единственной страной — участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая не выполнила взятые на себя международные обязательства. Американский арсенал вооружений этого типа представляет реальную угрозу для человечества», — напомнил посол.

Он также рекомендовал обратить внимание на подтверждённые Минобороны РФ данные о подготовке украинскими радикалами провокаций с использованием химикатов. По его словам, они вызывают озабоченность ровно так же, как «происхождение указанных веществ».

Посол РФ в США Анатолий Антонов

AP

© Alexander Zemlianichenko

Пробный камень

Между тем на Украине уже предприняли попытку обвинить Россию в применении химического оружия. Так, в Telegram-канале националистического батальона «Азов» 11 апреля появилось сообщение о том, что российские военные в Мариуполе якобы использовали неизвестное отравляющее вещество, распылив его с беспилотника. Отмечалось, что у пострадавших наблюдалась «дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром». Заявление было подхвачено украинскими СМИ и разошлось в социальных сетях. Однако на Западе к нему отнеслись довольно осторожно. В частности, в США заявили, что не имеют данных о произошедшем.

«Нам известно о сообщениях в соцсетях с утверждениями о том, что российские силы, возможно, применили в Мариуполе химические боеприпасы. В данный момент мы не можем ничего подтвердить, и мы продолжим пристально следить за ситуацией», — заявил СМИ в тот же день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

С тех же позиций выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге 12 апреля.

«Мы не можем что-либо подтвердить. Думаю, украинская сторона тоже», — сказал он.

Вместе с тем он заявил о наличии в США «достоверной информации» о том, что российские войска в Мариуполе всё же якобы могут «применить разнообразные вещества, используемые для подавления беспорядков» для ослабления и обезвреживания укрепившихся на своих позициях украинских бойцов и мирных граждан. По его словам, речь может идти о смешанном с дополнительными химическими веществами слезоточивом газе.

В свою очередь, Нед Прайс также 12 апреля обвинил Россию в том, что она якобы занимается проецированием своих действий и планов на другие страны, в частности на Украину и США.

«(Россия. — RT) проецирует… о том, что на территории Украины активно разрабатывается химическое оружие, или о том, что США как-то вовлечены в какие-либо программы (разработки. — RT) химического оружия на Украине», — заявил Прайс.

Несмотря на это, он всё же признал, что в Вашингтоне не могут подтвердить сообщений, поступивших от украинской стороны.

Об отслеживании ситуации в связи с неподтверждёнными сообщениями о химоружии в Мариуполе заявили и в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Там также отметили, что располагают информацией как от РФ, так и от Украины с предупреждениями о возможных провокациях.

Однако в Киеве не оставляют надежд на возникновение ситуации с химоружием, ответственность за которую можно будет возложить на Россию. Так, заместитель министра обороны страны Анна Маляр в эфире информационного марафона 13 апреля указала на «высокий риск» того, что РФ якобы применит против украинцев химоружие.

Разбитый танк Вооружённых сил Украины в Волновахе

РИА Новости

© Максим Блинов

«Сплотители Запада»

В России разговоры американских политиков о химическом оружии и «планах» Москвы назвали вызывающими тревогу. Как предположил в своём Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, «химический Голливуд» уже отснял шокирующие кадры будущих «отравлений» на Украине. «Белые каски» уже опросили «свидетелей», а в сети собраны «стопроцентные» доказательства».

Он также отметил, что Украине в этом противостоянии Запада с Россией отведена роль поставщика картинок и эмоций, в связи с чем новые провокации неизбежны.

«То, что всё может быть сделано достаточно топорно, никого уже не смущает: их аудитория «разогрета» достаточно сильно, чтобы поверить в любую постановку. Даже если потом вскроется правда, это ничего не изменит», — указал Косачёв.

Он также предупредил украинцев, что Запад в этих постановках будет жертвовать ими, а не «настоящими» европейцами, так как именно жителям Украины «отведена героическая роль сплотителей Запада».

В свою очередь, замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости назвал вполне реальной угрозу «химического терроризма со стороны... националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ».

«Высокая вероятность реализации подобного сценария обусловлена множественными химпровокациями, устроенными подконтрольными США и их союзникам по НАТО вооружёнными группировками экстремистов в ходе сирийского конфликта», — пояснил он.

Между тем на территории одной из брошенных ВСУ воинских частей были найдены беспилотники с ёмкостями для жидкости и распылителями.

«Предположительно, данные летательные аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда как Вооружённым силам России, так и мирному населению и сельхозугодьям», — рассказал RT один из военнослужащих.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих средств.

«Пробирка Пауэлла»

Как отмечают опрошенные RT эксперты, нынешняя раскрутка «химической» темы отвечает всем канонам процесса фабрикации обвинений, которые практикуют Соединённые Штаты.

«Существует общеизвестный факт про пробирку Колина Пауэлла, существует кейс с «Белыми касками» в Сирии. Все эти схемы можно назвать стандартными, они все используются для провокации. Мы видели провокацию в Буче, в Краматорске. Американцы не могут не использовать эти схемы, которые многократно срабатывали. Поэтому они и достают эти старые черновики, на основании которых работают», — пояснил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Вашингтону нужны эти провокации, чтобы и дальше формировать общественное мнение в нужном им ключе, а также обосновать свою антироссийскую кампанию.

«Это связано с отработкой вопроса об образе России в глазах общественного мнения. Этот образ формируется на основе двух постулатов: о мнимой неудаче спецоперации и якобы готовности России из-за этого использовать химическое оружие. Несмотря на то, что эти постулаты ложны, они активно подвигаются Западом, ложась в канву информационной войны», — сказал эксперт в комментарии RT.

Как, в свою очередь, объяснил RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, целью таких провокаций может стать срыв переговоров между Россией и Украиной.

«Потому что итог этих переговоров может не удовлетворить западных кураторов нынешнего киевского режима. Они заинтересованы в том, чтобы этот конфликт продолжался как можно дольше. Прекращение военного конфликта на Украине, причём на условиях, явно невыгодных Украине и её западным союзникам, не входит в интересы США и иже с ними», — рассказал аналитик.

Вместе с тем Александр Асафов отметил, что в Вашингтоне пока не готовы полноценно задействовать тему химического оружия, в связи с чем и не поддержали недавние заявления украинских радикалов о якобы уже применённых химикатах.

«Их выступление было несвоевременным, и Вашингтон не был подготовлен к этому. К тому же не было сделано никакой медийной картинки. А если нет такой картинки, то что они покажут в СМИ? Поэтому я бы назвал это фальстартом, который США и не поддержали. Но это не означает, что провокаций больше не будет. Наоборот, они будут готовить и режиссировать их более детально, настраивать на это все медиа, чтобы в один момент распространить материалы по всем западным СМИ, как это произошло с провокацией в Буче», — подытожил политолог.