Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения ВСУ отравляющих средств

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих средств. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель Следственного комитета России поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По данным СК, российские военнослужащие обнаружили на территории брошенной ВСУ войсковой части беспилотные летательные аппараты с ёмкостями для жидкости и распылителями.

Как отмечается, «эти БПЛА могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих».

Ранее сообщалось, что боевики украинских националистических формирований заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке, они планируют взорвать их при подходе к городу сил Донецкой Народной Республики.