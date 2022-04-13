Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения ВСУ отравляющих средств
- РИА Новости
«Председатель Следственного комитета России поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
По данным СК, российские военнослужащие обнаружили на территории брошенной ВСУ войсковой части беспилотные летательные аппараты с ёмкостями для жидкости и распылителями.
Как отмечается, «эти БПЛА могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих».
Ранее сообщалось, что боевики украинских националистических формирований заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке, они планируют взорвать их при подходе к городу сил Донецкой Народной Республики.