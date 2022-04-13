Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения ВСУ отравляющих средств

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих средств. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения ВСУ отравляющих средств
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета России поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По данным СК, российские военнослужащие обнаружили на территории брошенной ВСУ войсковой части беспилотные летательные аппараты с ёмкостями для жидкости и распылителями.

Как отмечается, «эти БПЛА могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих».

Ранее сообщалось, что боевики украинских националистических формирований заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке, они планируют взорвать их при подходе к городу сил Донецкой Народной Республики.

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