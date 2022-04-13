Российские военные нашли украинские БПЛА с ёмкостями для жидкости и распылителями

Российские военные на территории одной из брошенных ВСУ воинских частей нашли беспилотники с ёмкостями для жидкости и распылителями.

«Предположительно, данные летательные аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда как Вооружённым силам России, так и мирному населению и сельхозугодьям», — рассказал RT один из военнослужащих.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении «Кинжалом» командного пункта группировки ВС Украины.

11 апреля стало известно, что армия России уничтожила на Украине два склада боеприпасов и радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.