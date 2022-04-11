Минобороны России: на Украине уничтожены два склада боеприпасов и радиолокатор С-300

Армия России уничтожила на Украине два склада боеприпасов и радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило российское Минобороны.

«В районах населённых пунктов Николаев и Жовтневое уничтожено два склада боеприпасов, а в районе Успеновки — радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300», — сообщило ведомство.

Также армия России ракетами «Калибр» на южной окраине Днепропетровска уничтожила укрытую в ангаре технику дивизиона С-300, поставленного Киеву из Европы.

Поражены в том числе четыре пусковые установки ЗРК и до 25 военнослужащих.