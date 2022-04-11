Армия России уничтожила «Калибрами» поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300
- РИА Новости
Удар высокоточными ракетами морского базирования был нанесён 10 апреля.
«На южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооружённых сил», — сообщили в ведомстве.
Также российские военные ракетами воздушного базирования уничтожили около Старобогдановки и на военном аэродроме Чугуев пусковые установки украинских С-300.