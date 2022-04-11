Армия России уничтожила «Калибрами» поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300

Армия России ракетами «Калибр» на южной окраине Днепропетровска уничтожила укрытую в ангаре технику дивизиона С-300, поставленного Киеву из Европы, сообщило российское Минобороны. Поражены в том числе четыре пусковые установки ЗРК и до 25 военнослужащих.

Удар высокоточными ракетами морского базирования был нанесён 10 апреля.

«На южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооружённых сил», — сообщили в ведомстве.

Также российские военные ракетами воздушного базирования уничтожили около Старобогдановки и на военном аэродроме Чугуев пусковые установки украинских С-300.