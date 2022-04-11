В МО России сообщили об уничтожении «Кинжалом» командного пункта группировки ВС Украины

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Днём 11 апреля у Часова Яра в результате удара ракеты «Кинжал» был уничтожен хорошо защищённый командный пункт группировки украинских войск в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В МО России сообщили об уничтожении «Кинжалом» командного пункта группировки ВС Украины
  • РИА Новости

«Днём 11 апреля в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглублённый, хорошо защищённый командный пункт группировки украинских войск в Донбассе», — заявил Конашенков. 

Ранее сообщалось, что российский спецназ в 5 км южнее Изюма ликвидировал Тараса Бобанича — одного из одиозных руководителей «Правого сектора»*.

Кроме того, армия России уничтожила на Украине два склада боеприпасов и радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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