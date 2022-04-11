Российский спецназ уничтожил одного из главарей «Правого сектора» Тараса Бобанича

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Российский спецназ в 5 км южнее Изюма ликвидировал Тараса Бобанича — одного из одиозных руководителей «Правого сектора»*, сообщило Минобороны России.
Российский спецназ уничтожил одного из главарей «Правого сектора» Тараса Бобанича
  • РИА Новости

С 2014 года Бобанич участвовал в карательной операции Киева в Донбассе и лично отдавал приказы на артобстрелы Донецка и Луганска, националист виновен в сотнях смертей мирных жителей Донбасса, в том числе детей, подчеркнули в министерстве.

Кроме того, ликвидированный националист был идеологом теории превосходства украинской расы, сам участвовал в убийствах русскоязычных на Украине, добавили там.

Российские Вооружённые силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций, подчеркнуло Минобороны России, сообщение которого приводит РИА Новости.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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