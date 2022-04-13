Яровая заявила о намерении расследовать данные о способных распылять химикаты БПЛА ВСУ

Вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая заявила, что комиссия изучит информацию об украинских беспилотниках с ёмкостями для распыления опасных веществ. Об этих БПЛА ВСУ ранее российские военные рассказали RT.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции «Единая Россия».

«В рамках парламентского расследования рассмотрим информацию о найденных в воинской части Украины беспилотниках с ёмкостями для жидкости и распылителями», — передаёт слова Яровой пресс-служба политсилы.

Она также подчеркнула, что соответствующие данные будут сопоставлены с более ранней информацией о деятельности лабораторий США на Украине.

Ранее российские военные рассказали RT, что на территории одной из брошенных ВСУ воинских частей нашли беспилотники с ёмкостями для жидкости и распылителями.

Как отметил один из военнослужащих, данные беспилотники могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда как Вооружённым силам России, так и мирному населению и сельхозугодьям.