Яровая заявила о намерении расследовать данные о способных распылять химикаты БПЛА ВСУ
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции «Единая Россия».
«В рамках парламентского расследования рассмотрим информацию о найденных в воинской части Украины беспилотниках с ёмкостями для жидкости и распылителями», — передаёт слова Яровой пресс-служба политсилы.
Она также подчеркнула, что соответствующие данные будут сопоставлены с более ранней информацией о деятельности лабораторий США на Украине.
Ранее российские военные рассказали RT, что на территории одной из брошенных ВСУ воинских частей нашли беспилотники с ёмкостями для жидкости и распылителями.
Как отметил один из военнослужащих, данные беспилотники могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда как Вооружённым силам России, так и мирному населению и сельхозугодьям.