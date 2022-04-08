СК России возбудил дело после удара ВСУ по мирному населению в Краматорске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара ВСУ по Краматорску. По имеющимся данным, командиром бригады, которая нанесла удар по мирным жителям, является «полковник Ф.С. Ярошевич». В настоящее время СК устанавливает личности тех, кто исполнил преступный приказ.

По последним данным, в результате обстрела погибло не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.

«Следствием установлено, что 8 апреля 2022 года военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины», — заявили в СК.

Действуя умышленно, они использовали тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом, который имеет высокие поражающие свойства, говорится в сообщении ведомства.

«ВСУ произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала города Краматорска Донецкой Народной Республики», — напомнили там.

Как ранее заявили в Минобороны России, удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья.

Целью удара украинских войск по вокзалу был срыв массового выезда жителей из города для использования их в качестве живого щита, подчеркнули там.

В Минобороны напомнили, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала, применяются только украинскими войсками.