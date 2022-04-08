СК России возбудил дело после удара ВСУ по мирному населению в Краматорске
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По последним данным, в результате обстрела погибло не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.
«Следствием установлено, что 8 апреля 2022 года военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины», — заявили в СК.
Действуя умышленно, они использовали тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом, который имеет высокие поражающие свойства, говорится в сообщении ведомства.
«ВСУ произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала города Краматорска Донецкой Народной Республики», — напомнили там.
Как ранее заявили в Минобороны России, удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья.
Целью удара украинских войск по вокзалу был срыв массового выезда жителей из города для использования их в качестве живого щита, подчеркнули там.
В Минобороны напомнили, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала, применяются только украинскими войсками.