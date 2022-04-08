Басурин заявил о 100 пострадавших в Краматорске после удара ракетой «Точка-У»

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При ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску, помимо 30 погибших, пострадали около 100 человек, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной республики Эдуард Басурин.
Басурин заявил о 100 пострадавших в Краматорске после удара ракетой «Точка-У»
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

В Министерстве обороны России опровергли заявления украинской стороны о якобы нанесении российскими войсками ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими войсками.

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