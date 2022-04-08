Басурин заявил о 100 пострадавших в Краматорске после удара ракетой «Точка-У»
- РИА Новости
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
В Министерстве обороны России опровергли заявления украинской стороны о якобы нанесении российскими войсками ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.
В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими войсками.