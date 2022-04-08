Минобороны опровергло заявления Киева о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске

В Министерстве обороны России опровергли заявления украинской стороны о якобы нанесении российскими войсками ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.

«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершённой Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности», — заявили в министерстве.

Отмечается, что у ВС России 8 апреля не было никаких огневых задач в Краматорске и не планировалось.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими войсками.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала заявил, что в результате произошедшего погибли почти 30 человек.

«Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию из городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать — на железнодорожных станциях, вокзале. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что украинские войска нанесли ракетный удар по Краматорску, обломки ракеты «Точка-У» упали рядом с вокзалом.