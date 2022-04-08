В ДНР заявили о ракетном ударе украинских войск «Точкой-У» по Краматорску

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В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что украинские войска нанесли ракетный удар по Краматорску, обломки ракеты «Точка-У» упали рядом с вокзалом.
В ДНР заявили о ракетном ударе украинских войск «Точкой-У» по Краматорску
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что в районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесён ракетный удар.

«Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», — заявили в штабе.

Также в заявлении говорится, что ракетный комплекс «Точка-У» не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и России, а «активно используется украинскими боевиками».

Информации о пострадавших не приводится.

Ранее в ДНР сообщили, что в республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск пострадали 23 мирных жителя.

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