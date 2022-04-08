В ДНР за сутки при обстрелах пострадали 23 мирных жителя
- РИА Новости
По его словам, за прошедшие сутки «очень серьёзно» обстреливались Донецк и Ясиноватая.
«В результате обстрелов у нас 43 различных домостроения уничтожены или повреждены, 23 человека получили ранения», — цитирует его РИА Новости.
Басурин уточнил, что пострадавшие — гражданские лица, в их числе один ребёнок.
Также он рассказал, что в Ясиноватой под обстрел попали садик и администрация города.
Ранее СК России возбудил уголовные дела по факту обстрелов населённых пунктов Донбасса.