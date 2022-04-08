В ДНР за сутки при обстрелах пострадали 23 мирных жителя

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В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск пострадали 23 мирных жителя. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
В ДНР за сутки при обстрелах пострадали 23 мирных жителя
  • РИА Новости

По его словам, за прошедшие сутки «очень серьёзно» обстреливались Донецк и Ясиноватая.

«В результате обстрелов у нас 43 различных домостроения уничтожены или повреждены, 23 человека получили ранения», — цитирует его РИА Новости. 

Басурин уточнил, что пострадавшие — гражданские лица, в их числе один ребёнок.

Также он рассказал, что в Ясиноватой под обстрел попали садик и администрация города.

Ранее СК России возбудил уголовные дела по факту обстрелов населённых пунктов Донбасса.

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