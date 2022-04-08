СК возбудил уголовные дела по факту обстрелов населённых пунктов Донбасса
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«Военные следственные отделы Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовные дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины... по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении.
Кроме того, глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить данные датского наёмника, который сообщил об убийстве украинскими военными российских пленных.
Местные жители рассказали военкору RT Сергею Белоусу о том, что Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать освобождённый посёлок в Харьковской области Казачья Лопань.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики одного из националистических батальонов Украины обстреляли машины мирных жителей на блокпостах в Харьковской области, есть раненые.