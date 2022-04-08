СК возбудил уголовные дела по факту обстрелов населённых пунктов Донбасса

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинских силовиков, обстреливающих населённые пункты Донецкой и Луганской народных республик.
СК возбудил уголовные дела по факту обстрелов населённых пунктов Донбасса
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

«Военные следственные отделы Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовные дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины... по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить данные датского наёмника, который сообщил об убийстве украинскими военными российских пленных.

Местные жители рассказали военкору RT Сергею Белоусу о том, что Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать освобождённый посёлок в Харьковской области Казачья Лопань.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики одного из националистических батальонов Украины обстреляли машины мирных жителей  на блокпостах в Харьковской области, есть раненые.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить