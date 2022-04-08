СК возбудил уголовные дела по факту обстрелов населённых пунктов Донбасса

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинских силовиков, обстреливающих населённые пункты Донецкой и Луганской народных республик.

«Военные следственные отделы Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовные дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины... по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить данные датского наёмника, который сообщил об убийстве украинскими военными российских пленных.

Местные жители рассказали военкору RT Сергею Белоусу о том, что Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать освобождённый посёлок в Харьковской области Казачья Лопань.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики одного из националистических батальонов Украины обстреляли машины мирных жителей на блокпостах в Харьковской области, есть раненые.