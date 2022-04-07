Глава СК Бастрыкин поручил проверить данные об убийстве пленных России военными Украины

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить данные датского наёмника, который сообщил об убийстве украинскими военными российских пленных.
Глава СК Бастрыкин поручил проверить данные об убийстве пленных России военными Украины
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

По информации следствия, наёмник из Дании сообщил СМИ, что стал свидетелем убийства пленных российских солдат украинскими военнослужащими.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства проверить информацию об убийстве российских пленных украинскими националистами», — говорится в заявлении СК в Telegram.

Следователи примут меры для установления личности источника информации и проверят его данные об убийстве российских военнопленных.

Ранее в СК заявили, что по фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине возбуждено уголовное дело.

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