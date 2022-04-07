СК возбудил дело из-за бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине

По фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что... 2 марта 2022 года рядовой Е. в составе группы из четырёх военнослужащих принял бой, в ходе которого ему пулями отстрелило палец правой руки, пробило кисти, две пули попали в спину, одна из них прошла на вылет через живот, другая — через плечо, его сослуживец был убит, а оставшиеся получили многочисленные ранения», — говорится в сообщении СК России в Telegram-канале.

Рядовой Е. попал в плен, где ему была оказана медицинская помощь.

«Прибывшие в медучреждение украинские военнослужащие надели ему на голову мешок и, несмотря на то что он ещё нуждался в медицинском уходе после операции, перевезли в воинскую часть, расположенную в городе Полтаве... Е. неоднократно били по голове кулаками, кирпичом, пистолетом, угрожали убийством, дергали за операционные трубки», — сообщили в СК.

Рядовой Е. провёл в плену 29 дней, его неоднократно допрашивали.

«1 апреля 2022 года состоялся обмен пленными, в ходе которого Е. был передан российскому командованию. В настоящее время он проходит лечение в медицинском учреждении», — отметили в ведомстве.

Согласно показаниям рядового, находясь в плену, он слышал, как одному из российских военнослужащих на лбу вырезали букву Z, а также сообщил, что пыткам подвергались и граждане Украины, которых представители украинских силовых структур называли предателями.

5 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства украинскими националистами российских военнопленных.

Поручение было дано в связи с тем, что в интернете было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих.

Так, например, в ролике был запечатлён момент расстрела умирающего российского пленного, а у одного из погибших за спиной были связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб, уже будучи в плену. Видео было снято в Киевской области.