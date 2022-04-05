Глава СК поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства украинскими националистами российских военнопленных.

Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Председатель Следственного комитета России поручил следователям ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место и время вышеуказанной видеосъёмки, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению», — говорится в заявлении.

Уточняется, что соответствующее поручение было дано в связи с тем, что в интернете было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. Так, например, в ролике был запечатлён момент расстрела умирающего российского пленного, а у одного из погибших за спиной были связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб уже будучи в плену. Видео было снято в Киевской области.

Ранее освобождённый из плена российский солдат рассказал об издевательствах со стороны украинских военных.

Также пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Киев пытается помешать дальнейшей публикации видео с пытками российских военнопленных украинскими националистами.