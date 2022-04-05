Глава СК поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства украинскими националистами российских военнопленных.
Глава СК поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине
  • © Пресс-служба СК РФ

Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Председатель Следственного комитета России поручил следователям ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место и время вышеуказанной видеосъёмки, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению», — говорится в заявлении.

Уточняется, что соответствующее поручение было дано в связи с тем, что в интернете было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. Так, например, в ролике был запечатлён момент расстрела умирающего российского пленного, а у одного из погибших за спиной были связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб уже будучи в плену. Видео было снято в Киевской области.

Ранее освобождённый из плена российский солдат рассказал об издевательствах со стороны украинских военных.

Также пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Киев пытается помешать дальнейшей публикации видео с пытками российских военнопленных украинскими националистами.

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