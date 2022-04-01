СВР сообщила о попытках Киева помешать дальнейшей публикации видео с пытками пленных

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Пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Киев пытается помешать дальнейшей публикации видео с пытками российских военнопленных украинскими националистами.
СВР сообщила о попытках Киева помешать дальнейшей публикации видео с пытками пленных
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

СВР получает достоверные данные о том, что Киев предпринимает усилия, чтобы предотвратить новое вскрытие фактов пыток после того, как были опубликованы шокирующие видео с пытками пленных российских военнослужащих на Украине, передаёт ТАСС.

Также у СВР есть данные о том, что власти Украины убеждают «западных покровителей» побудить Международный комитет Красного Креста и различные международные гуманитарные неправительственные организации «отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным».

27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.

Как отметили в СК, на видео, опубликованном ранее, националисты крайне жестоко обращаются с пленными.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

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