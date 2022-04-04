Российский военнослужащий рассказал об издевательствах со стороны украинских военных

Освобождённый из плена российский солдат рассказал об издевательствах со стороны украинских военных.

«Поставили к стенке, было много людей с оружием. Каждый предлагал что-то с нами сделать: кто-то предлагал в ноги пострелять, кто-то просто предлагал убить», — рассказал военнослужащий.

По его словам, среди украинских военных был один человек, который говорил, что «не стоит убивать российских военнослужащих, потому что они для чего-то будут нужны».

«В любой момент ночью можно было услышать: «Лётчики, вы спите?» Они заставляли их отвечать: «Мы не спим, небо сторожим», — добавил собеседник.

Он также подчеркнул, что украинские военные постоянно издевались над российскими лётчиками и говорили, что если они вернутся в Россию, то только инвалидами.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Киев пытается помешать дальнейшей публикации видео с пытками российских военнопленных украинскими националистами.

27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.

Как отметили в СК, на видео, опубликованном ранее, националисты крайне жестоко обращаются с пленными.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.