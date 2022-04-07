В Минобороны России сообщили об обстрелах боевиками нацбата мирных жителей под Харьковом
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По его словам, боевики обстреляли автомобили гражданских лиц, которые пытались выехать в направлении России через блокпосты в населённых пунктах Дергачи и Слатино.
«Есть раненые», — добавил Мизинцев.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о ранении трёх мирных жителей Донецка в результате обстрела со стороны украинской армии.