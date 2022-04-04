В ДНР сообщили о ранении мирных жителей столицы республики из-за обстрела ВСУ

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о ранении трёх мирных жителей Донецка в результате обстрела со стороны украинской армии.
В ДНР сообщили о ранении мирных жителей столицы республики из-за обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«В результате утреннего обстрела ВФУ Петровского района города Донецка на остановке общественного транспорта по ул. Добровольского ранены ещё двое мирных жителей: мужчина 1974 г. р., женщина 1946 г. р.», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось о ранении мирной жительницы Донецка 1949 г. р. в результате обстрела украинской армией района ТЦ «Галактика».

Ранее на сайте RT были опубликованы номера круглосуточных горячих линий для тех, кто ищет своих родственников с освобождённых территорий Рубежного, Мариуполя и Волновахи в Донбассе.

28 марта в МЧС ДНР сообщили, что ведомство сформировало списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной.

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