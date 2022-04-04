RT публикует номера горячих линий для тех, кто ищет родственников с освобождённых территорий ЛНР и ДНР

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RT публикует номера круглосуточных горячих линий для тех, кто ищет своих родственников с освобождённых территорий Рубежного, Мариуполя и Волновахи в Донбассе.
RT публикует номера горячих линий для тех, кто ищет родственников с освобождённых территорий ЛНР и ДНР
  • Gettyimages.ru

Для тех, кто ищет близких с освобождённых территорий в Рубежном (ЛНР), работают горячие линии по номерам: +38 (0642) 63-45-11; +38 (0642) 58-01-01.

28 марта в МЧС Донецкой Народной Республики сообщили, что ведомство сформировало списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной.

Для тех, кто разыскивает своих близких, министерство организовало горячую линию.

Звонки из России: +7 (863) 318-29-99.

Местный оператор «Феникс»: +38 (071) 342-69-99.

Городской: +38 (062) 342-69-99.

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