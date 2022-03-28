МЧС ДНР сформировало списки эвакуированных с украинской территории граждан
28 марта 2022

МЧС ДНР сформировало списки эвакуированных с украинской территории граждан

28 марта 2022 | 18:58

МЧС ДНР сформировало списки эвакуированных с украинской территории граждан

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Как сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики, ведомство сформировало списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной. Для тех, кто разыскивает своих близких, министерство организовало горячую линию.

Министерство чрезвычайных ситуаций ДНР объявило о создании списков «эвакуированных с территории, «временно подконтрольной Украине». По информации ведомства, в базе около 1 тыс. фамилий.

Тем, кто ищет родственников из Мариуполя и Волновахи, рекомендуют обратиться на горячую линию МЧС ДНР.

Звонки из России: +7 (863) 318-29-99.

Местный оператор «Феникс»: +38 (071) 342-69-99.

Городской: +38 (062) 342-69-99.

Линия работает круглосуточно.