МЧС ДНР сформировало списки эвакуированных с украинской территории граждан

28 марта 2022
28 марта 2022 | 18:58
28 марта 2022 | 13:58
28 марта 2022 | 12:37
26 марта 2022 | 23:24
24 марта 2022 | 11:09
23 марта 2022 | 19:45
Как сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики, ведомство сформировало списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной. Для тех, кто разыскивает своих близких, министерство организовало горячую линию.
Министерство чрезвычайных ситуаций ДНР объявило о создании списков «эвакуированных с территории, «временно подконтрольной Украине». По информации ведомства, в базе около 1 тыс. фамилий.
Тем, кто ищет родственников из Мариуполя и Волновахи, рекомендуют обратиться на горячую линию МЧС ДНР.
Звонки из России: +7 (863) 318-29-99.
Местный оператор «Феникс»: +38 (071) 342-69-99.
Городской: +38 (062) 342-69-99.
Линия работает круглосуточно.