МЧС ДНР сформировало списки эвакуированных с украинской территории граждан

Как сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики, ведомство сформировало списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной. Для тех, кто разыскивает своих близких, министерство организовало горячую линию.

Министерство чрезвычайных ситуаций ДНР объявило о создании списков «эвакуированных с территории, «временно подконтрольной Украине». По информации ведомства, в базе около 1 тыс. фамилий. Тем, кто ищет родственников из Мариуполя и Волновахи, рекомендуют обратиться на горячую линию МЧС ДНР. Звонки из России: +7 (863) 318-29-99. Местный оператор «Феникс»: +38 (071) 342-69-99. Городской: +38 (062) 342-69-99. Линия работает круглосуточно.