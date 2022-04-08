Жители Харьковской области рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать освобождённый посёлок в Харьковской области Казачья Лопань. Об этом местные жители рассказали военкору RT Сергею Белоусу.

«Я вижу, откуда стреляют, куда прилетает. Стреляют по мирному населению, по нам. Сносит крышу от того, что свои же... стреляют», — заявил мужчина.

Он добавил, что российские военные помогают жителям: детей угощают сгущёнкой, никого не обижают. Сейчас люди больше всего боятся, что Россия уйдёт, отметил врио главы посёлка Максим Губин.

«Все боятся, что сюда вернётся украинская власть и Казачью Лопань сотрут с лица земли. Мы хотим всех успокоить, что такого не будет», — сказал он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики одного из националистических батальонов Украины обстреляли машины мирных жителей на блокпостах в Харьковской области, есть раненые.