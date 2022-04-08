Жители Харьковской области рассказали об обстрелах со стороны ВСУ
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«Я вижу, откуда стреляют, куда прилетает. Стреляют по мирному населению, по нам. Сносит крышу от того, что свои же... стреляют», — заявил мужчина.
Он добавил, что российские военные помогают жителям: детей угощают сгущёнкой, никого не обижают. Сейчас люди больше всего боятся, что Россия уйдёт, отметил врио главы посёлка Максим Губин.
«Все боятся, что сюда вернётся украинская власть и Казачью Лопань сотрут с лица земли. Мы хотим всех успокоить, что такого не будет», — сказал он.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики одного из националистических батальонов Украины обстреляли машины мирных жителей на блокпостах в Харьковской области, есть раненые.