Жители Харьковской области рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать освобождённый посёлок в Харьковской области Казачья Лопань. Об этом местные жители рассказали военкору RT Сергею Белоусу.
Жители Харьковской области рассказали об обстрелах со стороны ВСУ
  • © AP Photo / Andrew Marienko

«Я вижу, откуда стреляют, куда прилетает. Стреляют по мирному населению, по нам. Сносит крышу от того, что свои же... стреляют», — заявил мужчина.

Он добавил, что российские военные помогают жителям: детей угощают сгущёнкой, никого не обижают. Сейчас люди больше всего боятся, что Россия уйдёт, отметил врио главы посёлка Максим Губин.

«Все боятся, что сюда вернётся украинская власть и Казачью Лопань сотрут с лица земли. Мы хотим всех успокоить, что такого не будет», — сказал он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики одного из националистических батальонов Украины обстреляли машины мирных жителей на блокпостах в Харьковской области, есть раненые.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить