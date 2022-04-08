Минобороны: удар по вокзалу в Краматорске нанёс дивизион ВСУ из района Доброполья
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«По уточнённым данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесён ракетным дивизионом украинских вооружённых сил из района населённого пункта Доброполье в 45 км юго-западнее города», — заявили в Минобороны.
В российском оборонном ведомстве заявили, что целью удара украинских войск по вокзалу в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города для использования их в качестве живого щита для обороны позиций Вооружённых сил Украины.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию Вооружённых сил Украины в Краматорске.
8 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что при ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску, помимо 30 погибших, пострадали около 100 человек.
В Министерстве обороны России заявили, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими войсками.