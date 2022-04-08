Минобороны: удар по вокзалу в Краматорске нанёс дивизион ВСУ из района Доброполья

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Удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Минобороны: удар по вокзалу в Краматорске нанёс дивизион ВСУ из района Доброполья
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По уточнённым данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесён ракетным дивизионом украинских вооружённых сил из района населённого пункта Доброполье в 45 км юго-западнее города», — заявили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве заявили, что целью удара украинских войск по вокзалу в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города для использования их в качестве живого щита для обороны позиций Вооружённых сил Украины.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию Вооружённых сил Украины в Краматорске.

8 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что при ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску, помимо 30 погибших, пострадали около 100 человек.

В Министерстве обороны России заявили, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими войсками.

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