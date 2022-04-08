Глава СК Бастрыкин поручил расследовать провокацию ВСУ в Краматорске

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию Вооружённых сил Украины в Краматорске.
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать провокацию ВСУ в Краматорске
  • РИА Новости

«Председатель СК поручил расследовать очередную провокацию украинских националистов, связанную с распространением ложной информации о действиях российских военнослужащих в Донбассе, — говорится в заявлении комитета.

Отмечается, что российские следователи дадут правовую оценку действиям тех, кто распространил заведомо ложную информацию о российских войсках.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной республики Эдуард Басурин сообщил, что при ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску, помимо 30 погибших, пострадали около 100 человек.

В Министерстве обороны России опровергли заявления украинской стороны о якобы нанесении российскими войсками ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими войсками.

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