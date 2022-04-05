Зеленский призвал СБ ООН самораспуститься либо исключить Россию

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Совет Безопасности ООН самораспуститься либо исключить Россию из своего состава.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в ходе выступления перед СБ ООН. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Зеленского, для восстановления мира на Украине члены СБ ООН могут либо исключить Россию, чтобы она не могла блокировать решения, либо реформировать систему безопасности.

Он также заявил, что если не будет другого варианта и альтернативы, то Совбезу ООН необходимо самораспуститься.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным и невообразимым отказ председательствующего в СБ ООН Лондона провести в понедельник, 4 апреля, заседание Совбеза по поводу событий в Буче.