Небензя назвал беспрецедентным отказ Великобритании провести заседание СБ ООН по Буче

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным и невообразимым отказ председательствующего в СБ ООН Лондона провести в понедельник, 4 апреля, заседание Совбеза по событиям в Буче.

«Беспрецедентно то, что произошло вчера и сегодня. Невообразимо, что нам отказали в проведении заседания СБ ООН», — цитирует РИА Новости Небензю.

По его словам, «это нечто невообразимое, беспрецедентное в истории ООН».

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет настаивать на проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче 4 апреля, несмотря на попытки Великобритании отказать в организации этой встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Украины в Буче.