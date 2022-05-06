Минобороны России: СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения российской стороны

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует 6 мая совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом российские ВС.
Минобороны России: СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения российской стороны
  • РИА Новости

«По имеющейся достоверной оперативной информации, в населённых пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолове Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 года Служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооружённых сил России», — сообщил он.

Вместе с тем СБУ рассчитывает для максимального резонанса использовать гибель мирного населения, которое умышленно не выводится из зоны предполагаемой химической провокации.

Мизинцев предупреждает Запад, ООН, МККК, ОЗХО, что украинские власти намерены в ближайшее время широко осветить свою провокацию через западные СМИ и в различных интернет-ресурсах.

В Минобороны России ранее подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.

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