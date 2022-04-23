МО России: план провокаций США с химоружием подтвердился поставкой антидотов на Украину

Вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия подтвердилась фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ, завил начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.

«Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином», — сказал он.

Кириллов отметил, что это говорит о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами нервно-паралитического действия.

Ранее в Минобороны России сообщалось, что Украина в январе 2022 года через посредников закупила более 50 устройств, которые могут быть использованы для распыления биологических рецептур и токсичных химикатов.