МО России: план провокаций США с химоружием подтвердился поставкой антидотов на Украину
- РИА Новости
«Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином», — сказал он.
Кириллов отметил, что это говорит о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами нервно-паралитического действия.
Ранее в Минобороны России сообщалось, что Украина в январе 2022 года через посредников закупила более 50 устройств, которые могут быть использованы для распыления биологических рецептур и токсичных химикатов.