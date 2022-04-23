МО России: план провокаций США с химоружием подтвердился поставкой антидотов на Украину

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Вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия подтвердилась фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ, завил начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил Игорь Кириллов.
МО России: план провокаций США с химоружием подтвердился поставкой антидотов на Украину
  • РИА Новости

«Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином», — сказал он.

Кириллов отметил, что это говорит о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами нервно-паралитического действия.

Ранее в Минобороны России сообщалось, что Украина в январе 2022 года через посредников закупила более 50 устройств, которые могут быть использованы для распыления биологических рецептур и токсичных химикатов.

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