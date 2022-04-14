Минобороны России: Киев в январе закупил более 50 устройств для распыления веществ с БПЛА

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По данным Минобороны России, Украина в январе 2022 года через посредников закупила более 50 устройств, которые могут быть использованы для распыления биологических рецептур и токсичных химикатов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
Минобороны России: Киев в январе закупил более 50 устройств для распыления веществ с БПЛА
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«На одном из предыдущих брифингов мы приводили описание технического устройства для доставки и применения биологических рецептур, которое было запатентовано в США. Одновременно отмечено, что Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов Bayraktar навесным аэрозольным оборудованием», — сказал он на брифинге.

Вместе с этим 9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три БПЛА, оснащённых ёмкостями объёмом 30 л и оборудованием для распыления рецептур, добавил он.

«По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для распыления биологических рецептур и токсичных химикатов», — подчеркнул глава войск РХБЗ.

Ранее вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая заявила, что комиссия изучит информацию об украинских беспилотниках с ёмкостями для распыления опасных веществ.

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