Минобороны России: Киев в январе закупил более 50 устройств для распыления веществ с БПЛА
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«На одном из предыдущих брифингов мы приводили описание технического устройства для доставки и применения биологических рецептур, которое было запатентовано в США. Одновременно отмечено, что Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов Bayraktar навесным аэрозольным оборудованием», — сказал он на брифинге.
Вместе с этим 9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три БПЛА, оснащённых ёмкостями объёмом 30 л и оборудованием для распыления рецептур, добавил он.
«По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для распыления биологических рецептур и токсичных химикатов», — подчеркнул глава войск РХБЗ.
Ранее вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая заявила, что комиссия изучит информацию об украинских беспилотниках с ёмкостями для распыления опасных веществ.