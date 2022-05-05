«Министерство правды»: почему в США раскритиковали создание совета по противодействию дезинформации

Ряд американских политиков и СМИ выступили против функционирования совета по противодействию дезинформации, недавно созданного в составе Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. В частности, новую структуру раскритиковали республиканцы, назвав правительство США «главным дезинформатором в истории» и призвав немедленно распустить совет. В свою очередь, демократ Тулси Габбард заявила о риске установления диктатуры в США из-за появления этого органа, который, как она считает, может заниматься пропагандой и цензурой. Эксперты называют такую критику в адрес совета небезосновательной, отмечая, что цель создания этой структуры — блокирование повестки, которая идёт вразрез с мнением официального Вашингтона.

В США раскритиковали создание совета по противодействию дезинформации (Disinformation Governance Board), о формировании которого ранее объявило Министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединённых Штатов.

В частности, против совета выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол. На своей странице в Twitter он написал, что противоречия в США разрешают, «обсуждая их, а не делая власти страны арбитром истины». К своему посту он приложил также видео заседания сената, на котором Пол дискутирует на эту тему с министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом и называет американское правительство «главным распространителем дезинформации в мировой истории».

В качестве одного из примеров Пол привёл ранние заявления Вашингтона о наличии у Ирака оружия массового уничтожения. Кроме того, законодатель упомянул Иран — контрас, громкий скандал в США второй половины 1980-х годов, связанный с незаконными поставками оружия Ирану и вмешательством во внутренние дела Никарагуа.

«Мне не нужны правительственные защитные механизмы, я не хочу, чтобы вы (власти страны. — RT) имели хоть какое-то отношение к свободе слова, — заявил Пол. — По-вашему, американцы настолько глупы, что нуждаются в том, чтобы вы говорили им, что является правдой?»

Ранее бывший член палаты представителей США демократ Тулси Габбард назвала в своём Twitter созданный совет по противодействию дезинформации «министерством правды», по всей видимости, проводя параллель с одноимённым ведомством в романе-антиутопии «1984» английского писателя Джорджа Оруэлла, в котором такая структура занималась фальсификацией социально значимой информации и пропагандой. Комментируя в интервью Fox News создание нового института, она заявила о риске установления диктатуры в США. Габбард также выразила опасение, что совет займётся цензурой и пропагандистской деятельностью.

В свою очередь, сенатор-республиканец Том Коттон осудил создание нового органа, написав в своём Twitter, что для демократов «дезинформация» — это «всё, что неудобно» президенту Байдену.

Сенат США

globallookpress.com

© Amanda Andrade-Rhoades/ Keystone Press Agency

Раскритиковал создание совета ранее и сенатор-республиканец Джош Хоули, который призвал упразднить эту структуру, поскольку, по его мнению, она может заниматься цензурой высказываний, которые отличаются от официальной позиции Вашингтона.

«Можно лишь предположить, что единственной задачей нового совета по противодействию дезинформации будет использование полномочий федерального правительства для осуществления цензуры в отношении консервативных и отличающихся (от официальной позиции. — RT) высказываний. Это опасно и не по-американски. Совет следует немедленно распустить», — говорится в заявлении на его официальном сайте.

«Плодят ложь»

Создание совета по противодействию дезинформации осудили и в американских СМИ. В частности, издание Politico подчеркнуло, что власти США засекречивают жизненно важные данные, «чтобы не дать собственным гражданам повысить свою осведомлённость», а также «платят тысячам пресс-секретарей, чтобы те получше скрывали факты».

«Кто из нас считает, что правительство должно добавить к списку своих обязанностей работу по определению того, что является правдой, а что — дезинформацией? И кто думает, что правительство способно говорить правду? Наши власти плодят ложь и дезинформацию в промышленных масштабах. И делали это всегда», — пишет Politico.

Издание напоминает, что американское правительство «лгало о победе во Вьетнаме», называло Уотергейтский скандал «третьесортным ограблением», вело секретную войну в Никарагуа, «обманывало касательно тайной любовной связи в Белом доме» и использовало недостоверные разведданные, чтобы развязать войну на Ближнем Востоке.

«Даже президент Барак Обама искажал правду. Из 600 заявлений Обамы, проверенных сайтом PolitiFact за период его нахождения на посту президента, четверть попала в «красную зону», оказавшись ложными, преимущественно ложными или вопиюще ложными», — замечает Politico.

Между тем в самом МВБ признали, что «возникло недопонимание» относительно нового совета по противодействию дезинформации, его роли и деятельности.

«Реакция на создание этой рабочей группы побудила Министерство внутренней безопасности США оценить, какие шаги мы должны предпринять для укрепления доверия, необходимого для эффективной работы ведомства в этой области», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В МВБ пояснили, что совет по противодействию дезинформации представляет собой внутреннюю рабочую группу, которая якобы создана, чтобы «защитные механизмы были надлежащим образом инкорпорированы в связанную с дезинформацией работу Министерства внутренней безопасности, а также с целью принятия строгих мер предосторожности».

«Деятельность рабочей группы также направлена на координацию взаимодействия министерства в данной сфере с другими федеральными ведомствами и различными внешними заинтересованными сторонами», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве также обратили внимание на то, что МВБ сосредоточено на дезинформации, «которая угрожает безопасности американского народа», включая недостоверные данные, якобы распространяемые рядом иностранных государств, включая Россию.

Здание Министерства внутренней безопасности США

© Federal Government

«Такие злонамеренные субъекты зачастую распространяют дезинформацию, чтобы использовать уязвимых лиц и американскую общественность, в том числе во время чрезвычайных ситуаций в стране», — утверждают в МВБ.

«Масштабная машина дезинформации»

Эксперты называют волну критики в адрес нового совета абсолютно обоснованной.

«Полномочия этого органа не вполне понятны. Не исключено, что совет начнёт в целом контролировать всю коммуникацию в соцсетях. Если так и произойдёт, то это совершенно точно будет нарушать Конституцию США, в частности Пятую поправку, гарантирующую свободу слова, что не соотносится с демократическими ценностями», — заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT.

Говоря о предположениях по поводу того, что новый совет может цензурировать неугодные Белому дому высказывания, Дудаков подчеркнул, что это и есть цель создания такой структуры.

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«Её главная задача — заткнуть рот тем, кто не согласен с Байденом, задавить всё, что идёт вразрез с мнением Белого дома, устранить все альтернативные позиции в США. МВБ неслучайно бездоказательно говорит о якобы российской дезинформации. Сейчас эта искусственно раздутая Вашингтоном тема в повестке дня, её надо чем-то подкреплять, а также пытаться блокировать любую неудобную для себя информацию. В этом направлении США будут работать очень активно, в том числе и в рамках нового совета», — рассуждает аналитик.

Он также прокомментировал обещание МВБ оценить, какие шаги ведомство должно предпринять «для укрепления доверия» в связи с созданием новой структуры.

«Скандал разразился большой. Очевидно, что теперь в министерстве будут сдавать назад, говорить, что подпишут строгий регламент и не будут нарушать Конституцию. Но проблема в том, что у американских спецслужб очень широкие полномочия и при желании они могут всё это нарушить», — говорит эксперт.

Причём он сомневается в том, что МВБ удастся укрепить доверие американцев к новому совету.

«Любые меры, направленные на ограничение свободы слова, вызывают резко негативную реакцию у американцев», — пояснил Дудаков.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, совет по противодействию дезинформации закономерно сравнили с «министерством правды» Оруэлла.

Президент США Джо Байден

Legion-Media

«Речь идёт о ситуации, несовместимой с фундаментальными принципами, которые США продвигают в мире. Совет и его цензоры будут работать как на внешнем контуре против России и других стран, которые отстаивают свою независимость, так и против внутренней оппозиции. Не секрет, что рейтинг Байдена стремится вниз, и в этой ситуации такой совет может стать инструментом в руках демократов для борьбы с республиканской оппозицией», — допустил аналитик.

Шаповалов также напомнил, что в США создана «масштабная машина дезинформации».