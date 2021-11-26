Политические смотрины: почему в Москве раскритиковали инициированный США саммит в поддержку демократии

В российском МИД выразили мнение, что так называемый саммит в поддержку демократии Вашингтон намерен использовать прежде всего для формирования новой площадки для противостояния России, Китаю и другим странам, сохраняющим стратегическую независимость от Запада. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что у мероприятия конфронтационная направленность и оно работает на обострение международной напряжённости. Причём на фоне проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США саммит выглядит «цинично и жалко», констатировала Захарова. Аналитики полагают, что грядущая онлайн-встреча, как бы этого ни хотел Вашингтон, не сможет стать инструментом для возвращения американской гегемонии и изменения текущего миропорядка, где есть самодостаточные центры силы, включая Россию и Китай.

Москва считает, что итоги работы так называемого саммита в поддержку демократии, который Вашингтон намерен провести в декабре, будут в первую очередь направлены против России, Китая и других государств, независимых от Запада. Такое мнение во время брифинга высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Под лозунгом продвижения демократии США собирают очередной клуб по интересам для противостояния со странами, сохраняющими стратегическую независимость от коллективного Запада, своё суверенное видение справедливого миропорядка — в первую очередь с Россией и Китаем», — сказала Захарова.

По её словам, борьба с такими государствами будет вестись при помощи вмешательства в их внутренние дела под предлогами противодействия коррупции, защиты прав человека и обеспечения демократических стандартов.

«Многие другие высокие лозунги и замечательные на первый взгляд концепции будут применяться. На практике дела обстоят не так, как о них заявляют. США присваивают себе право определять, кто достоин называться демократией, а кто нет, кто является демократической страной, а кто нет. Выглядит это цинично и жалко на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и на Западе в целом», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что грядущий саммит имеет конфронтационную, разобщающую направленность и способствует обострению международной напряжённости. По её словам, саммит представляет собой очередное звено в реализации Вашингтоном курса на «реидеологизацию международных отношений в духе пресловутой концепции «порядка, основанного на правилах».

«Данная инициатива проведения «саммита демократии» — элемент большой стратегии США по подрыву роли ООН и сколачиванию в рамках универсальных форматов (прежде всего на базе «Группы семи» и НАТО) коалиций единомышленников, по сути американских сателлитов, по широкой повестке: от изменения климата и проблемы вакцин до военной дипломатии, политических и военно-технологических региональных блоков (QUAD и AUKUS)», — подчеркнула Захарова.

При этом, по словам дипломата, сам факт создания новой «группы по интересам на идеологической платформе» означает признание многополярности современного мира, включая наличие самодостаточных центров силы за пределами США и Запада.

«Те, кто заинтересован в демократизации международных отношений и формировании полицентричного миропорядка, не должны подыгрывать амбициям Вашингтона на нынешнем переломном этапе мирового развития», — добавила представитель МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 25 ноября

© Министерство иностранных дел РФ

Ранее в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» Захарова назвала саммит в поддержку демократии «очередной химерой», призванной показать «некую конструктивную объединительную повестку» Запада. Однако, по её словам, эта повестка должна иметь конкретные примеры на практике, а не просто «теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами».

Дипломат также обратила внимание на то, что на саммите приглашённые страны будут сегментированы: на государства, которые «полностью соответствуют демократическим высоким стандартам», и те, которые «только к этому стремятся».

«Крестовый поход против всех несогласных»

О том, что президент США Джо Байден намерен собрать лидеров «различных демократических стран мира» на виртуальном саммите в поддержку демократии 9—10 декабря, Белый дом сообщил ещё в августе, опубликовав соответствующее заявление.

Сам же американский лидер раскрыл детали этого мероприятия в сентябре, отметив, что цель такой онлайн-встречи — «задать позитивную повестку для демократического обновления по всему миру». Он также выразил уверенность, что «демократические альянсы и институты» смогут доказать свою способность противостоять «современным угрозам и противникам».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, назвал эту идею свежим примером того, как Запад хотел бы исключить из процесса выработки глобальных решений тех, кто имеет свою точку зрения.

«По сути, эта инициатива — вполне в духе холодной войны — провозглашает новый идеологический крестовый поход против всех несогласных», — сказал Лавров. По его словам, саммит станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».

На этой неделе Госдеп опубликовал список из 111 стран и территорий, приглашённых американскими властями на саммит в поддержку демократии. В этом перечне нет России и Китая, зато присутствует Тайвань, который КНР считает одной из своих провинций, а также Косово вместе с не признающей его независимость Сербией.

Участия в саммите также не примут Турция и целый ряд ближневосточных стран. При этом Израиль и Ирак значатся в списке приглашённых. На мероприятие Вашингтон также позвал государства Прибалтики, Молдавию, Грузию, Армению и Украину.

Формальная демократия

Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, саммитом в поддержку демократии Вашингтон хочет создать иллюзию того, что Запад объединён и у него есть своя идеология.

«Однако в действительности всё совсем не так. Единственный идеологический рефрен псевдоколлективного Запада — это выгода. Но это нельзя озвучивать в СМИ или строить на такой правде красивую медиакартинку. Поэтому США решили придумать красочное мероприятие, связанное с громкими высказываниями о демократии в целом и демократиях с некими якобы прогрессивными принципами, которые надо подтверждать на грядущем саммите», — пояснил собеседник RT.

По его словам, главная задача предстоящей встречи отобранных США «демократических стран» — формирование объединённого противодействия России и Китаю.

«На то, что саммит в поддержку демократии направлен против РФ и КНР, указывает в том числе и факт их отсутствия в списке приглашённых. Да и сам Байден упоминал о противниках США в этом контексте. Что же касается противодействия Пекину, то участие Тайваня в грядущем мероприятии — яркое тому подтверждение. При этом в рамках противостояния России и Китаю Вашингтон будет делать ставку сначала на Великобританию и Австралию, а потом уже на других своих ближайших союзников», — считает аналитик.

Флаги стран G7

Reuters

© Francois Lenoir

И всем этим механизмом будут управлять Соединённые Штаты, которые сами погрязли в большом количестве проблем, включая электоральные, когда значительная часть американцев до сих пор не согласна с результатами прошедших в прошлом году президентских выборов, заметил Брутер.

«Демократия в американском понимании — вещь достаточно формальная. И она сводится к сменяемости власти. Однако от того, что в США у руля оказывается то одна партия, то другая, для огромного количества американцев демократия не наступила. В обществе наблюдается колоссальный раскол, права меньшинств возводятся в абсолют, а на мнение большинства нередко никто не обращает внимания. Такая «демократия» уж точно выглядит жалко», — подчеркнул эксперт.

Он полагает, что грядущий саммит в поддержку демократии нужен Вашингтону, чтобы, несмотря на многочисленные сложности внутри страны, попытаться вернуть свою гегемонию в мире и «подстроить миропорядок под свою собственную выгоду».

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв также полагает, что предстоящее онлайн-мероприятие — это попытка Вашингтона собрать вокруг себя страны, чтобы вернуть прежний порядок вещей, когда в мире доминировали Соединённые Штаты и их интересы.

«Для этого им требуется новое объединение стран, поскольку НАТО, например, для этих целей не подходит, оно устарело. Нужен более широкий размах. Вот США и пытаются в обход действующих структур и международных организаций, таких как ООН, создать другую группу государств по идейно-политическому принципу. Вашингтон рассчитывает собрать вокруг себя страны, готовые ему подчиняться и следовать его курсу», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Однако это не значит, что Соединённым Штатам удастся создать какую-то сильную и стабильную структуру, полагает Рогулёв.

«Этот саммит американским властям не удастся превратить в эффективный инструмент для формирования нового мирового порядка или возвращения своих позиций. Для этого страны Запада, не говоря уже о других государствах, приглашённых на онлайн-встречу, слишком разобщены», — сказал он.

Владимир Брутер также выразил мнение, что грядущая встреча не изменит сложившегося порядка вещей, в котором мир многополярен и помимо Соединённых Штатов есть другие центры силы, включая Россию и Китай.