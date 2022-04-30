Экс-конгрессвумен Габбард заявила о рисках установления диктатуры в США

Бывший член американского конгресса Тулси Габбард, комментируя в интервью Fox News новость о возможном создании в США органа по противодействию дезинформации, заявила о риске установления диктатуры в США.

«Подобное можно наблюдать при диктатуре... И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей», — приводит слова Габбард РИА Новости.

Она также выразила опасение, что новый институт власти будет заниматься пропагандой и цензурой.

Ранее бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в современной истории страны.

По данным опроса NBC, меньше 50% американцев поддерживают политику, проводимую администрацией Байдена касательно ситуации на Украине.