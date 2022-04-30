Экс-конгрессвумен Габбард заявила о рисках установления диктатуры в США
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«Подобное можно наблюдать при диктатуре... И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они боятся нас. Они боятся людей», — приводит слова Габбард РИА Новости.
Она также выразила опасение, что новый институт власти будет заниматься пропагандой и цензурой.
Ранее бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в современной истории страны.
По данным опроса NBC, меньше 50% американцев поддерживают политику, проводимую администрацией Байдена касательно ситуации на Украине.