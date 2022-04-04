Бывший вице-президент США Пенс назвал Байдена худшим президентом в истории страны

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Бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс в эфире телеканала Fox News заявил, что американский лидер Джо Байден стал худшим президентом в современной истории страны.

«Президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории», — сказал он.

По мнению Пенса, на данный момент внутри США происходит самый худший кризис в истории страны.

Он подчеркнул, что за последние 14 месяцев инфляция в Соединённых Штатах достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин выросли на 70%.

Пенс также напомнил о «катастрофическом» уходе из Афганистана.

В январе сообщалось, что рейтинг популярности Байдена упал до 33%.

По результатам опроса, проведённого телекомпанией NBC, меньше 50% американцев поддерживают политику, проводимую администрацией Байдена касательно ситуации на Украине.

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