NBC: менее половины граждан США поддерживают политику Байдена по ситуации на Украине

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Меньше 50% американцев поддерживают политику, проводимую администрацией президента Соединённых Штатов Джо Байдена касательно ситуации на Украине, свидетельствуют итоги опроса, проведённого телекомпанией NBC.

Респондентам был задан вопрос о том, одобряют ли они проводимую администрацией Байдена политику по конфликту России и Украины.

52% заявили, что не одобряют действия американской администрации в этом направлении, 41% — согласны с ней.

44% респондентов сообщили, что у них «крайне мало уверенности» в способностях Байдена разрешить кризис.

В общей сложности по США уровень поддержки Байдена составляет 40%.

В исследовании приняли участие 1 тыс. американцев.

В январе сообщалось, что рейтинг популярности Байдена упал до 33%.

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