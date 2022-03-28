NBC: менее половины граждан США поддерживают политику Байдена по ситуации на Украине
Респондентам был задан вопрос о том, одобряют ли они проводимую администрацией Байдена политику по конфликту России и Украины.
52% заявили, что не одобряют действия американской администрации в этом направлении, 41% — согласны с ней.
44% респондентов сообщили, что у них «крайне мало уверенности» в способностях Байдена разрешить кризис.
В общей сложности по США уровень поддержки Байдена составляет 40%.
В исследовании приняли участие 1 тыс. американцев.
В январе сообщалось, что рейтинг популярности Байдена упал до 33%.