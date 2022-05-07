«Таран против России»: почему Запад продолжает анонсировать многомиллиардную финансовую помощь для Украины

ЕС за последние десять недель предоставил Украине в качестве гуманитарной и прямой финансовой помощи €4 млрд, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также напомнила, что Брюссель выделил Киеву €1,5 млрд на закупку вооружений. Финансовую поддержку со стороны Запада отметил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, ранее заявивший, что республика нуждается в $4—5 млрд ассигнований ежемесячно. В свою очередь, президент страны Владимир Зеленский выступил за создание аналога плана Маршалла для Украины, предложив зарубежным государствам взять шефство над её регионами, городами и отраслями. Однако, как считают эксперты, все разговоры Запада о поддержке и восстановлении Украины — только политические заявления, так как для него она продолжает быть лишь проектом, направленным против РФ.

Евросоюз за последние недели предоставил Украине €4 млрд в качестве помощи.

«Европейский союз с первого дня вторжения оказывает Украине многомиллиардную экономическую и гуманитарную помощь. Дам вам цифру: только за последние десять недель мы потратили на неё €4 млрд», — сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конгрессе, организованном немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По её словам, Европа заботится и о беженцах с Украины, численность которых в ЕС оценили в 5 млн. Глава ЕК также напомнила о беспрецедентном шаге Брюсселя, который профинансировал закупку оружия для украинской армии на €1,5 млрд.

«Такой шаг Европейский союз предпринимает впервые», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС продолжает оказывать санкционное давление на Россию, чтобы истощить её источники дохода.

«Это гораздо больше, чем просто стресс-тест для нашей экономики», — сказала глава Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен

Gettyimages.ru

Фон дер Ляйен также отметила, что в контексте ситуации на Украине «для Европы многое стоит на кону». В частности, считает она, там сейчас якобы отстаиваются европейские ценности и за этим следит весь мир.

Финансовые вливания

О финансовой поддержке со стороны Запада говорил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая 5 мая на донорской конференции в Варшаве, посвящённой сбору помощи для Киева.

«С начала широкомасштабной войны Украина получила более $12 млрд поддержки в виде вооружения и финансовой помощи», — заявил он.

Также по теме Второй Афганистан: зачем США продолжают накачивать Украину оружием США по просьбе украинской стороны передадут Киеву сто барражирующих снарядов Switchblade, заявила помощник главы Пентагона по делам...

Шмыгаль также отметил готовность союзников продолжать оказывать помощь республике и по завершении конфликта. Для более удобной организации этого процесса Украина запускает фонд United24, рассказал премьер-министр. По его словам, власти страны рассчитывают, что он будет пополняться из пяти источников: средства государств-партнёров и международных финансовых организаций, помощь от крупных международных корпораций, перечисления из международных гуманитарных организаций и благотворительных фондов, взносы частных лиц, а также за счёт конфискованных зарубежных активов России.

Согласно оценке Шмыгаля, представленной в интервью американскому телеканалу CBS 24 апреля, в краткосрочной перспективе Украине необходима ежемесячная финансовая помощь в размере от $4—5 млрд.

«Мы активно ведём переговоры со странами «Большой двадцатки», с министрами финансов этих стран, с международной финансовой организацией, с МВФ и Всемирным банком. Все они одобрили эту сумму, и все чувствуют, что необходима гуманитарная помощь для внутренне перемещённых лиц», — заявил он тогда.

С точки зрения Шмыгаля, на нужды Украины должны быть переданы замороженные на Западе активы России, что может стать «отличным прецедентом».

«Общая цель для всего цивилизованного мира — найти решение, как воспользоваться этими замороженными активами, и в данном случае (за счёт них. — RT) финансировать восстановление Украины», — сказал украинский премьер.

С аналогичными взглядами 28 апреля в интервью итальянской газете Corriere della Sera выступил и министр финансов республики Сергей Марченко. При этом он заявил, что киевским властям даже удалось согласовать соответствующее финансирование с западными партнёрами на ближайшие три-четыре месяца. Вместе с тем он назвал «сложным вопросом» то, каким образом эти потребности будут обеспечиваться.

Флаг ЕС

Gettyimages.ru

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на донорской конференции в Варшаве заявил, что для республики должен быть разработан стратегический международный план поддержки, который будет «современным аналогом исторического плана Маршалла».

«Это будут инвестиции в стабильность всего центра и востока Европы», — сказал он.

Зеленский также предложил западным партнёрам взять шефство над пострадавшими от боевых действий регионами, городами и отраслями Украины.

«Такой проект шефства может создать новый и такой же исторический пример взаимодействия и партнёрства между государствами свободного мира, между регионами, городами и компаниями Европы и демократических стран», — пояснил он.

Подпитывая войну

Украину также активно продолжают поддерживать оружием, на которое, в частности, США истратили уже свыше $4 млрд и планируют новые ассигнования в размере $33 млрд на ближайшие пять месяцев, из которых $20,4 млрд заложено на военную помощь. Как заметил на брифинге 5 мая официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, США сохраняют возможность беспрепятственно поставлять вооружения Украине.

К тому же ожидается, что президент США Джо Байден 9 мая подпишет законопроект о ленд-лизе в отношении Украины, который был одобрен конгрессом в конце апреля.

Нарастить военную помощь республике обещали в Финляндии, а готовность продолжать поставки вооружений выражали в Италии, Германии и Великобритании.

В России накачку Украины западным оружием не раз подвергали критике. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации подчеркнул, что таким образом Запад превращает Украину в «плацдарм для битвы с Россией».

Номинальная помощь

Оказываемой Западом финансовой помощи Украине на деле недостаточно, считают опрошенные RT эксперты. В условиях непрекращающихся боевых действий, которые западные страны только подстёгивают поставками оружия, этих средств хватает только на насущные нужды республики.

«У Киева сегодня нет своих средств, чтобы платить зарплаты, решать коммунальные проблемы и прочие вопросы, связанные с повседневной жизнью граждан, а также восстанавливать экономику. Поэтому те объёмы финансовой помощи, которые поступают от Запада, не меняют ситуацию кардинально. Экономика Украины будет и дальше падать и, по сути, терпеть крах», — сказал в беседе с RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

Также по теме «Используют Украину как таран»: почему на Западе не готовы предоставить Киеву серьёзные гарантии безопасности Украина продолжает добиваться от своих западных партнёров гарантий безопасности, настаивая на том, чтобы они были созвучны Пятой...

В связи с этим, считает он, все заявления представителей Брюсселя и Вашингтона о намерении помогать Украине и дальше являются не более чем политическими лозунгами.

«Ведь никто из них не делает попыток повлиять на Киев, чтобы он договорился с Москвой о завершении боевых действий. Наоборот, заявления Вашингтона и Брюсселя относительно того, что Европа заинтересована в победе Украины, говорят исключительно о милитаристских настроениях Запада и сводят эти разговоры о будущем восстановлении Украины, по сути, на уровень банального популизма», — пояснил аналитик.

Схожего мнения придерживается и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз. В интервью RT он заметил, что обещания Киеву о послевоенном восстановлении страны пока являются лишь пустым звуком, поскольку у Запада своё видение будущего республики.

«Украина — прежде всего рычаг давления на Россию, поэтому Запад ей помогает не из гуманистических побуждений, а потому что хочет как можно дольше сохранять напряжённость на российских границах», — говорит эксперт.

В свою очередь, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков считает, что Украина, по сути, утратила свой суверенитет. Поэтому, как он отметил в комментарии RT, республике не стоит питать иллюзий по поводу заинтересованности Запада в ней как в самостоятельном государстве.

«Украина является не государством, а проектом, который поддерживают на уровне, нужном для его выживания и осуществления функции тарана против России. Именно поэтому за все восемь лет своего существования в ипостаси западного протеже, несмотря на всё финансирование и дотации, Украина так и не стала европейской страной», — рассуждает Скориков.

В связи с этим нынешние финансовые потоки — лишь необходимый, на взгляд Запада, минимум, который позволит держать Украину на плаву.

«И вкладываются западные страны сейчас не в Украину, а в собственное оружие, которым она стала. Ведь там прекрасно понимают, что Киев не способен когда-либо отдать набранные кредиты. Так что все разговоры о заинтересованности США и ЕС в восстановлении Украины — фикция», — резюмировал эксперт.