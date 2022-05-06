Небензя: поставками оружия Запад превращает Украину в плацдарм для борьбы с Россией

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Накачивая Украину оружием, западные страны превращают её в плацдарм для битвы с Россией, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

Об этом он сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Есть люди и страны лукавые, давно мечтавшие превратить Украину в плацдарм для битвы с Россией. И они делали всё для этого с момента приобретения Украиной независимости 30 лет назад: политически, идеологически, а сегодня продолжают делать это, накачивая Украину вооружениями», — заявил Небензя.

Он назвал события на Украине «прокси-войной» коллективного Запада с Россией.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Украине.

В свою очередь, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в интервью ТАСС предупредил, что линия Запада по ведению прокси-войн против России чревата серьёзными последствиями.

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