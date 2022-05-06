«Мы оказались на земле, дальше нас пинали ногами»: россиянки рассказали о нападениях украинцев в Европе

От россиян, проживающих за рубежом, всё чаще поступают сообщения об агрессии и даже нападениях из-за спецоперации на Украине. В ход идут интернет-травля, избиения и угрозы убийством. Некоторые из пострадавших уже обратились с заявлениями в местную полицию и консульства. RT поговорил с несколькими россиянками, которые столкнулись с этой проблемой.

Марина, Италия

Марина живёт в Италии последние 16 лет, но с травлей в отношении россиян столкнулась впервые. В марте, когда женщина опубликовала в соцсетях пост в поддержку России, ей посыпались сотни сообщений с угрозами от украинцев.

«Писали мне сначала украинцы, которые сами много лет живут в Италии, которых я знаю, с которыми я раньше общалась. Они стали распространять везде ссылки на мои соцсети по своим чатам, и тогда в мой адрес пошли угрозы уже оттуда», — рассказывает собеседница RT.

Марина обратилась в полицию Неаполя, где она проживает, 5 марта — в этот день она получила сообщение с пожеланием смерти и угрозами от сына своей соседки с западной Украины. Женщина испугалась за свою безопасность.

«Угрозы прислал молодой человек, писавший, что знает, где я живу, что меня найдут и убьют. Я написала заявление, потому что знаю мать этого парня, она живёт рядом со мной, и они действительно знают, где мой дом. Это уже не просто угрозы в интернете. Мне писали: «Мы знаем, где ты живёшь, мы приедем за тобой, заберём тебя, убьём, твое тело не найдут, вывезем тебя за город», — вспоминает женщина.

По её словам, первые три заявления в полицию ни к чему не привели. В правоохранительных органах обратили внимание на проблему, только когда злоумышленники расклеили листовки с фотографиями Марины и ещё одной женщины в центре Неаполя. В подписях к фото содержались нецензурные надписи, призывающие к насилию в отношении россиянок.

«На плакаты попала ещё одна женщина. Она осетинка и при этом последние семь лет не живёт в Италии. Непонятно, зачем её фото расклеили по Неаполю, — недоумевает россиянка. — На плакатах с фотографиями надписи на итальянском в духе «кусок дерьма, дочь педофила, убийцы, убийцы детей и женщин, если вы её встретите на улице, плюньте ей в лицо» и так далее».

Сама Марина ничего не знала о листовках, пока ей не начали писать итальянцы, увидевшие плакаты и возмутившиеся их содержанием. Они разыскали её страницу в соцсетях по фото, стали предлагать помощь, в том числе услуги адвокатов. Тогда же на ситуацию наконец обратили внимание в местной полиции — теперь им поступали заявления уже от итальянцев, увидевших листовки на улицах.

«Адвокат, который взялся мне помогать, связывался с нашим консульством. Он говорит, что теперь это будет уже уголовное дело и громкий судебный процесс», — объясняет женщина.

Марина хочет добиться наказания для людей, которые ей угрожали. Больше всего её беспокоит, что злоумышленники разыскали в соцсетях аккаунты её дочери и двухлетней внучки, которые живут в России. Женщине угрожали, что найдут и убьют их.

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По словам Марины, сейчас проблема травли в отношении россиян остро стоит во многих европейских странах. Она призвала граждан РФ, столкнувшихся с этим, сразу обращаться в правоохранительные органы и консульство.

Оксана, Греция

Оксана — историк и гид в Афинах, она закончила университет в Греции и живёт здесь уже 20 лет. 24 апреля группа украинцев жестоко избила женщину и двух её товарищей на пляже Агиос Космас в Афинах. В тот день Оксана отдыхала с компанией на побережье, они праздновали Пасху. Неподалёку расположилась компания украинцев — по словам Оксаны, их было около 30 человек.

Когда компания Оксаны, состоявшая преимущественно из россиян, уже начала расходиться, и на пляже из неё осталось всего три человека, группа украинцев начала кричать в их сторону: «Слава Украине!» После того, как один из спутников Оксаны крикнул в ответ: «Слава России!», на них набросилась толпа из 10—12 человек.

«Я знала некоторых из тех, кто на нас напал. Когда наших парней уже забивали, я им кричала, пыталась их остановить, но в итоге сама получила удар в голову, — вспоминает Оксана. — В какой-то момент мы все трое оказались на земле, дальше нас пинали уже ногами».

«Подбежали прохожие, другие компании, пытались оттащить тех, кто нас избивал. Я потеряла сознание, у меня была пробита голова. Моя кровь была повсюду: в крови были все мои волосы, вся одежда насквозь вплоть до трусов — я вся была в крови. Когда они (нападавшие. — RT) это увидели, они, видимо, испугались, и драка немного остановилась», — говорит женщина.

Когда Оксану привели в чувство, она позвонила в полицию, то же самое сделали и некоторые прохожие, ставшие свидетелями нападения. В тот же день пострадавшая написала заявление в полицию и прошла судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать полученные травмы.

«Сейчас я чувствую себя уже лучше, но у меня пробита голова, шрам на лице и большая гематома под глазом и над глазом. В общем, картина весёлая», — вздыхает собеседница RT.

© Фото из личного архива

Россиянка отметила, что почти сразу после происшествия с ней связались сотрудники консульства РФ в Греции. Ей предложили помощь и заверили, что будут следить за ходом процесса. В диппредставительстве подтвердили RT, что следят за ситуацией и предлагали Оксане поддержку, когда узнали о произошедшем.

«Сотрудники консульского отдела инициативно связались с пострадавшей, предложили содействие, проконсультировали её по юридическим вопросам. Девушка сказала, что подала заявление в полицию, с ней работает опытный адвокат. Каких-либо просьб не высказывала», — сообщили в консульстве.

Российские дипломаты в Греции добавили, что в посольство периодически поступают сообщения о провокациях, вербальных оскорблениях и физических нападениях украинцев на граждан России, проживающих в Греции соотечественников и русскоговорящих.

«Проверить достоверность таких сведений невозможно ввиду того, что они стекаются из третьих рук, без видео- или фотофиксации, не содержат данных об именах пострадавших, месте происшествия и так далее», — отмечают в консульстве.

Там призвали всех россиян, пострадавших за рубежом от агрессии со стороны украинцев, незамедлительно сообщать о произошедшем в местную полицию.

Другие пострадавшие

Сведения о новых случаях агрессии в отношении россиян и русскоговорящих в последние месяцы регулярно поступают из европейских стран. Зачастую дело доходит до обращений в полицию и суды. Так, 8 апреля в испанской Малаге на русскую женщину с ребёнком в коляске напала гражданка Украины. Пострадавшая опубликовала видео преследования в своих соцсетях и обратилась в правоохранительные органы.

23 апреля российская актриса Агния Мищенко-Бродская, проживающая в Италии, рассказала в соцсетях, что на неё напали беженцы с Украины. По её словам, причиной избиения стало то, что она «русская еврейка». Женщина тоже написала заявление в полицию.

В конце марта в голландскую полицию поступило заявление от россиянки, которая заявила об избиении её шестилетнего сына. По словам потерпевшей, нападавшие выкрикивали «Слава Украине!» Об инциденте изданию Life рассказала россиянка Анна, проживающая в Нидерландах. Женщина добавила, что такие акты агрессии происходят регулярно, а русскоязычные жители европейских стран не знают, как защитить от нападений себя и своих детей.