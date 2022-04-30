«Положили лицом вниз и забрали»: россиянина арестовали в Колумбии по обвинению в финансировании беспорядков

В Колумбии по обвинению в финансировании антиправительственных беспорядков в 2019 году арестован 39-летний россиянин Сергей Вагин. По данным местных СМИ, он также подозревается в шпионаже, отмывании денег и вмешательстве в выборы. Поводом для обвинений стали видеозаписи протестов, которые россиянин выкладывал в своих соцсетях. Сам мужчина уверяет, что публиковал ролики, не преследуя никаких политических целей. RT пообщался с матерью задержанного и выяснил, как букмекер из России стал «агентом Кремля по прозвищу Шурик».

В редакцию RT обратилась жительница Калининграда Татьяна Вагина с просьбой помочь её 39-летнему сыну Сергею, который в конце марта был задержан и отправлен в СИЗО в Боготе по обвинению в финансировании беспорядков в Колумбии в 2019 году. Мужчине грозит восемь лет тюрьмы. Женщина уверена, что её сын не виноват, а все обвинения в его адрес беспочвенны.

Как рассказала Татьяна, Сергей приехал в Колумбию шесть лет назад по туристической визе.

«Ему очень понравилась страна, и он пытался там открыть туристическое бюро, — говорит Татьяна. — Уезжал он туда, потому что его пригласил какой-то его друг, с которым он, по-моему, работал немного в туристическом бизнесе в Доминикане».

Впрочем, реальность внесла коррективы в планы Сергея, и ему пришлось, по словам женщины, поработать и фотографом, и помощником парикмахера. В последнее время он занимался ставками на спорт — работал аналитиком в букмекерской компании, которую создал вместе с друзьями-колумбийцами. Часть заработанных денег они получали из России.

«Агент Шурик»

Осенью 2019 года в Колумбии вспыхнули многотысячные протесты против правительства, зачастую перераставшие в беспорядки. Люди были недовольны коррупцией, бедностью и ростом преступности в стране. В своих соцсетях Сергей иногда выкладывал снятые на телефон видео с улиц, объятых протестами.

А спустя два с половиной года эти ролики и деньги, заработанные на ставках в России, стали поводом для выдвижения обвинения. В конце марта колумбийская газета El Tiempo сообщила о задержании в Боготе россиянина и пятерых колумбийцев по обвинению в финансировании беспорядков. Издание также сообщало, что группе вменяют шпионаж, отмывание денег и вмешательство в выборы. Как уверяют журналисты, у следствия якобы имеется большое количество фото- и видеодоказательств вины задержанных, в том числе и «агента Кремля по прозвищу Шурик».

© Фото из личного архива Сергея Вагина

Сам Сергей перед арестом успел пообщаться с журналистами и объяснить, зачем он снимал видео протестов на телефон.

«Я не преследовал никаких деструктивных целей. Абсолютно никаких. Я очень мирный человек, я не люблю драки. Мне всего лишь хотелось посмотреть, что происходит. Просто любопытство», — заявил Вагин.

Через два дня его арестовали. «Его взяли дома, причём в грубой форме. Выбили дверь, положили лицом вниз и забрали», — рассказывает мать россиянина.

Инкриминируют три статьи

В посольстве РФ в Колумбии сообщили RT, что с самого начала следят за ситуацией и оказывают Сергею Вагину всю необходимую помощь.

«Ему инкриминируют три статьи. Это сговор с целью совершения преступления — первое. Там до 96 месяцев наказание. Перевод денежных средств. И непроверенный доступ к информационным системам. Максимально за это всё Сергею грозит до восьми лет лишения свободы», — пояснил заведующий консульским отделом дипмиссии Илья Ванифантьев.

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Он добавил, что, по его личному мнению, мужчина стал жертвой нынешних антироссийских настроений. По словам дипломата, в местной прессе постоянно появляются какие-то выпады в сторону как российских граждан, так и посольства, связанные с «вмешательством» в выборы и другие внутренние процессы.

Ванифантьев подчеркнул, что эпизод с Сергеем Вагиным не единичный. «Есть похожие случаи. Они идут параллельно. Не буду называть фамилии этих людей, но мы тоже с ними на связи, они к нам приходили. Пока этот человек не под следствием, но находится, так скажем, под контролем правоохранительных органов. Но обвинения приблизительно те же самые. Денежные переводы, чуть похожий сценарий», — пояснил дипломат.

Правозащитники отмечают, что ситуация развивается в преддверии намеченных на конец мая президентских выборов в Колумбии.

«У оппозиции по всем опросам на сегодняшний день более завидное положение, чем у действующей власти. Думаю, это попытка дискредитации и нашего гражданина, и оппозиции. Через него пытаются сказать: «Смотрите, мол, тут есть вмешательство со стороны России в процесс выборов». Почему уголовное дело за события прошлых лет инициированы только сейчас? Опять же, это сигнал к тому, что в преддверии выборов решили найти некоего козла отпущения», — заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

RT продолжит следить за делом Сергея Вагина.