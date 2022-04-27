«В результате длительного переговорного процесса»: Россия обменяла американца Тревора Рида на Константина Ярошенко

Россия обменяла осуждённого в РФ американского студента Тревора Рида на заключённого в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, обмену предшествовал длительный переговорный процесс. По словам супруги Ярошенко, обмен состоялся в Турции. Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина назвала состоявшийся обмен достижением российской дипломатии.

Россия обменяла осуждённого в РФ американского студента Тревора Рида на заключённого в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осуждённого в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорён к 20 годам лишения свободы», — написала Захарова.

Обмен Рида и Ярошенко также подтвердил президент США Джо Байден.

Адвокат Константина Ярошенко Алексей Тарасов рассказал RT, что обмен его подзащитного проходил на территории третьей страны. Процесс переговоров был длительным, юрист назвал достигнутый результат настоящим чудом.

«Это очень непростой процесс, тем более учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию... Это совершенно замечательная новость, потому что Константин Ярошенко был в заключении более 12 лет», — добавил юрист.

В свою очередь, супруга российского лётчика Виктория рассказала RT, что обмен состоялся в Турции. Она добавила, что узнала о договорённости неделю назад.

«Нам сказал об этом ещё неделю назад наш адвокат. О том, что подписано прошение о его депортации», — сказала она.

Виктория добавила, что встречает супруга в московском аэропорту.

Вместе с тем агентство РИА Новости сообщило, что Тревор Рид вылетел в США из аэропорта Внуково — его под конвоем посадили в самолёт.

Правозащитник Иван Мельников прокомментировал RT выбор третьей страны для обмена граждан.

«В настоящее время у нас нет прямого авиасообщения (с США. — RT), и должна была быть, насколько я понимаю, страна, так сказать, нейтральная... Даже если бы освободили Ярошенко в США... у них прописано в законе, что они обязаны отправлять граждан прямыми рейсами, у нас нет прямых рейсов в настоящее время. Его бы поместили в депортационную тюрьму», — сказал он.

Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина в разговоре с RT назвала состоявшийся обмен достижением российской дипломатии.

«В текущих условиях откровенной русофобии и международной напряжённости я считаю, что обмен Константина Ярошенко — это совершенно невероятное достижение нашей дипломатии, поскольку очень мало кто верил», — сказала она.

Бутина также назвала бессмысленным обсуждение, равноценный это обмен или нет.

«Самое главное, что Константин теперь будет со своей семьёй, и без преувеличения можно сказать, что ему спасли жизнь», — добавила она.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT заметила, что решение об обмене — «лучший подарок» семье, родственникам Ярошенко и многим гражданам России, которые наблюдали за его судьбой.

«Можно приветствовать этот шаг... Наконец США услышали призыв Российской Федерации. Наши компетентные органы по дипломатическим каналам пытались повлиять на судебную систему и на систему исполнения уголовных наказаний в США и освободить нашего гражданина, который долгое время томился в застенках у американцев по надуманным обвинениям», — подчеркнула Ярмуш.

Она выразила надежду, что следующим шагом будет освобождение осуждённого в США российского предпринимателя Виктора Бута.

Напомним, Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий наркотиков в Соединённые Штаты и экстрадирован в США, где в сентябре 2011 года был осуждён на 20 лет лишения свободы.

Американский студент Тревор Рид был осуждён в России летом 2020 года за нападение на сотрудников полиции и приговорён к девяти годам лишения свободы. По данным следствия, Рид напал на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам американец утверждал, что ничего не помнит о произошедшем.

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, но только в том случае, если Соединённые Штаты также будут выдавать осуждённых граждан Российской Федерации.