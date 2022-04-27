В США заявили о намерении добиться освобождения Уилана и других американцев

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В Вашингтоне намерены добиваться освобождения Пола Уилана и других американских граждан после обмена Тревора Рида, заявили в посольстве США в Москве.
В США заявили о намерении добиться освобождения Уилана и других американцев
  • AP

«Отмечая освобождение Рида, мы осознаём, что ещё предстоит добиться освобождения несправедливо осуждённого Пола Уилана... Мы не остановим усилий, пока не добьёмся возвращения домой каждого американца, незаконно отбывающего срок где-либо в мире», — сообщил представитель дипмиссии РИА Новости.

Президент США Джо Байден ранее подтвердил обмен осуждённого в России за нападение на полицейского Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, приговорённого американским судом к 20 годам лишения свободы.

Пол Уилан ранее был приговорён к сроку за шпионаж.

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