Байден подтвердил обмен американца Рида на россиянина Ярошенко

Президент США Джо Байден подтвердил обмен американца Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.

«Сегодня мы приветствуем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение в семью, которая очень по нему скучала», — цитирует его CNN.

Байден заявил, что был рад поделиться с семьёй Рида хорошей новостью.

Об обмене Константина Ярошенко на Тревора Рида стало известно 27 апреля.

Головинский суд летом 2021 года приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия к полицейским.

Американца также обязали выплатить по 100 тыс. рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.

Россиянин Константин Ярошенко в США в 2011 году был приговорён к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.