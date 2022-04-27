Правозащитник Мельников прокомментировал обмен Ярошенко на американца Рида в Турции

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Правозащитник Иван Мельников прокомментировал RT сообщение об обмене американца Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.
Правозащитник Мельников прокомментировал обмен Ярошенко на американца Рида в Турции
  • РИА Новости

«В настоящее время у нас нет прямого авиасообщения (с США. — RT), и должна была быть, насколько я понимаю, страна, так сказать, нейтральная... Даже если бы освободили Ярошенко в США... у них прописано в законе, что они обязаны отправлять граждан прямыми рейсами, у нас нет прямых рейсов в настоящее время. Его бы поместили в депортационную тюрьму», — сказал он, отвечая на вопрос, почему обмен состоялся в Турции.

Об обмене Константина Ярошенко на Тревора Рида стало известно 27 апреля.

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