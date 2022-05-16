Постпред США при ООН рассказал о дискуссиях по вывозу зерна с Украины
- AP
По её словам, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш говорил об этом с представителями России.
«В данный момент идут дискуссии о том, как можно разблокировать такие коридоры», — цитирует её ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы, по его словам, освободить место для нового урожая.
9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.
8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.