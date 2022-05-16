Постпред США при ООН рассказал о дискуссиях по вывозу зерна с Украины

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала о проходящих в настоящий момент дискуссиях о возможности вывоза украинского зерна через безопасные коридоры в Чёрном море.

По её словам, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш говорил об этом с представителями России.

«В данный момент идут дискуссии о том, как можно разблокировать такие коридоры», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы, по его словам, освободить место для нового урожая.

9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.