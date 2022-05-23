«На грани сумасшествия»: почему в Польше решили разорвать соглашение на поставку газа из России

Власти Польши решили досрочно разорвать подписанный в 1993 году договор на поставку природного газа из России. Таким образом Варшава хочет обрести полную ресурсную независимость от Москвы, объяснили в правительстве республики. В Кремле подобную позицию считают «оголтелой» и отмечают, что сейчас вряд ли можно говорить о каких-то договорных отношениях с Польшей. Официально «Газпром» перестал поставлять топливо Варшаве ещё месяц назад — после того как страна отказалась платить за сырьё рублями. Вместе с тем республика продолжила закупать российский газ, но уже не напрямую, а по реверсной схеме из Германии. В дальнейшем польская сторона планирует приобретать энергоресурсы у Норвегии, но в то же время призывает Осло поделиться нефтегазовыми доходами. Эксперты считают, что эти планы обречены на провал и полностью заменить топливо из России Варшаве не удастся.

Власти Польши приняли решение досрочно разорвать соглашение о поставках природного газа из России. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

Речь идёт о достигнутых ещё в 1993 году договорённостях между правительствами двух стран по созданию системы газопроводов для транзита российского газа через Польшу и поставках сырья в республику. В рамках документа долгосрочный контракт с «Газпромом» действовал до 31 декабря 2022-го.

«Спустя 30 лет газовые отношения между Польшей и Россией подошли к концу. Российский газовый шантаж, использование поставок газа в качестве инструмента политического давления станет невозможным», — говорится в сообщении на официальном сайте Наимского.

Представитель польского кабмина также поблагодарил тех, кто на протяжении последних десятилетий работал над «восстановлением свободы Польши» в выборе поставщиков газа. По его словам, энергетическая безопасность — фундаментальный вопрос для независимости страны.

Напомним, в конце апреля Россия приостановила поставки природного газа в Польшу. Как объясняли в «Газпроме», польская компания PGNiG отказалась платить за энергосырьё рублями. При этом ранее организация была предупреждена о необходимости расчётов в российской валюте.

Вместе с тем Польша продолжила закупать российский газ, но уже не напрямую у Москвы, а через Германию. По данным «Газпрома», топливо поступает в республику реверсом из ФРГ по газопроводу Ямал — Европа.

«То есть все заявления Варшавы об отказе от российского газа навечно — всего лишь блеф. Польша и раньше покупала наш газ по реверсу через Германию объёмом до 6 млрд куб. м в год. Ещё около 10 млрд куб. м им поставляли мы. Сейчас они пытаются сжечь все мосты сотрудничества с Россией, но это опасно, поскольку других мостов у них ещё нет», — рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В Кремле тем временем считают, что сейчас уже вряд ли можно говорить о каких-то договорных отношениях с Польшей. Причём, как заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с учётом предыдущих шагов Варшавы её нынешнее решение имеет мало значения.

«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — подчеркнул Песков.

В Варшаве собираются заместить импорт российского газа поставками из Норвегии. По словам Петра Наимского, уже в октябре 2022 года планируется запуск газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с газовыми месторождениями на норвежском шельфе.

Однако проектная мощность трубопровода не позволит Варшаве целиком заменить весь объём поступавшего из России газа, пояснил в комментарии RT аналитик ГК «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров

«Вся мощность газопровода Baltic Pipe точно соответствует тому объёму, который Польша закупала напрямую у России — 10 млрд куб. в год. Однако сразу после запуска газопровода в Польшу через него будет поступать лишь около 2—3 млрд куб. м газа. Кроме того, на 2023 год, когда трубопровод выйдет на проектную мощность, только 80% поставок забронировано польской PGNiG. Остальное должно пойти другим странам Европы», — объяснил Фёдоров.

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Норвегия при этом не намерена специально для Польши увеличивать добычу энергосырья, подчеркнул Игорь Юшков. Таким образом, даже после полного запуска Baltic Pipe на польском рынке газа может образоваться дефицит, и реверсные поставки российского топлива через Германию продолжатся, считает специалист.

«Стоит отметить, что Baltic Pipe не начинается у какого-либо месторождения, а представляет собой ответвление от Euro Pipe, который идёт в Германию. То есть если поляки возьмут больше газа, то Германия недополучит необходимые объёмы и будет больше закупать топлива у России, а позже всё равно перепродавать его Польше, но по более высокой стоимости», — добавил Юшков.

Призыв делиться

Любопытно, что в текущих условиях Польша обвиняет Норвегию в получении значительной прибыли от продажи энергоресурсов и призывает Осло поделиться доходами. Как заявил накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, норвежцы «опосредованно жируют» на ситуации вокруг Украины.

«Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит €100 млрд. Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью», — приводит ТАСС слова Моравецкого.

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Тем не менее в Осло не поддержали предложение польского премьера. Как заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, страна вкладывает нефтегазовые доходы в свой пенсионный фонд, объём которого и без того сократился, пишет газета Aftenposten.

По мнению Алексея Фёдорова, заявления польских властей говорят о растущих финансовых трудностях у страны в связи с поспешным отказом от газового партнёрства с Россией. Как отметил эксперт, Польша поставила себя в менее выгодное положение по сравнению с другими европейскими государствами и теперь пытается требовать компенсацию «за энергетическую борьбу» с Москвой.

Похожей точки зрения придерживается и Игорь Юшков. Впрочем, по мнению специалиста, подобные требования Варшавы обречены на провал.

«Поляки намекают на то, что норвежцы не только не помогают им ослабить энергетическую зависимость от России, но и сами наживаются на высоких ценах на энергосырьё. То есть с учётом того, что заполнение Baltic Pipe пока буксует, Польша старается политизировать процесс. Варшава могла бы обратиться с этим вопросом к Катару и США, с которыми у неё есть контракты на поставки, но понимает, что получит грубый ответ», — пояснил Юшков.

Рублёвый расчёт

Отметим, что Польша стала не единственной европейской страной, официально отказавшейся платить за российский газ рублями. Ранее о соответствующем решении, например, объявили власти Финляндии, Нидерландов, Дании, Болгарии и стран Балтии.

Вместе с тем заменить газ из России европейским странам сегодня объективно нечем, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По последним данным Евростата, в 2020 году Москва обеспечивала 41% потребностей ЕС в этом виде топлива. На тот момент активнее всего российский газ закупали Польша (55% поставок шли из РФ), Германия (66%), Болгария (75%), Словакия (85%), Эстония (93%), Венгрия (95%), Финляндия (98%), а также Латвия и Чехия (100%).

«В краткосрочной перспективе для российских поставщиков газа текущие изменения незначительны. Остальные отказавшиеся платить рублями страны, вероятно, последуют примеру Польши и будут резервировать примерно те же объёмы российского газа, но при этом действовать не напрямую, а через посредников. Найти другие источники сырья в ближайшее время будет сложно», — считает Пикин.

Legion-Media

© Anthony Rakusen

Напомним, с апреля в России по поручению Владимира Путина заработал новый порядок расчётов при поставках природного газа в недружественные страны. После масштабных санкций Запада и блокировки почти половины российских золотовалютных резервов за рубежом Москва принимает оплату за энергосырьё в рублях.

Для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, после чего банк на Московской бирже обменяет эти средства на рубли и зачислит их уже на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

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Хотя ряд европейских политиков продолжают заявлять о нежелании своих стран рассчитываться за газ по предложенной схеме, уже примерно половина зарубежных клиентов «Газпрома» согласились на условия Москвы. Об этом на минувшей неделе заявлял Александр Новак.

При этом к 2027 году страны Евросоюза хотят стать полностью независимыми от российских углеводородов. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, для этого ЕС потребуется дополнительно €300 млрд инвестиций и сокращение потребления энергии на 13%. Впрочем, как полагает Сергей Пикин, добиться подобного единства странам региона будет трудно.

«Главный вопрос заключается в скоординированной политике всех стран ЕС. На сегодняшний день единства по поводу оплаты газа нет. Более того, страны Евросоюза даже не могут договориться об отказе от российской нефти, которую гораздо проще заместить», — отметил Сергей Пикин.

Хотя в обозримой перспективе Россия продолжит получать относительно высокий уровень доходов от продажи газа Европе, стране нужно оперативно перенаправлять торговые потоки в Азию, считает собеседник RT. Для этого, в частности, необходимо строить больше трубопроводов на восточном направлении в дополнение к действующей «Силе Сибири», подчеркнул специалист.

«Через «Силу Сибири» сейчас поступает в десять раз меньше газа, чем в Европу. Поэтому нам нужно либо строить трубы на восток или же, что даже лучше, развивать технологии сжиженного природного газа. Да, при развитии СПГ будут очевидные сложности из-за западных санкций, но нам необходимо начать делать своё оборудование в этой сфере, чтобы в будущем не зависеть от геополитического фона», — заключил Пикин.