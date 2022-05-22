«Бьют в первую очередь по себе»: к чему может привести отказ Финляндии и других стран Европы оплачивать газ в рублях

«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа финской Gasum из-за отказа платить в рублях. Как отмечают в российской компании, в 2021 году «Газпром экспорт» поставил Gasum 2/3 от общего объёма потребления газа в Финляндии. Ранее от оплаты в рублях отказались ряд других стран Европы, включая Польшу, Нидерланды, Данию, Болгарию и государства Балтии. При этом около половины клиентов «Газпром экспорта» уже открыли рублёвые счета для оплаты российского газа. По мнению экспертов, Финляндия «подхватила западную повестку и довела её до абсурда», присоединившись к странам, руководство которых в угоду своим политическим амбициям максимально усложняет жизнь собственным гражданам.

«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа финской энергетической компании Gasum из-за её отказа платить в рублях. Об этом говорится в сообщении российской компании, размещённом в её Telegram-канале.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании Gasum (Финляндия) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил платёж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с Указом президента РФ №172 от 31.03.2022», — говорится в заявлении холдинга.

Как уточнили в «Газпроме», платежи за газ, который поставлялся с начала апреля, должны производиться в рублях с использованием новых реквизитов, «о чём контрагенты были своевременно проинформированы».

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Как уточнили в российской компании, в 2021 году «Газпром экспорт» поставил Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объёма потребления газа в Финляндии.

Ранее, 20 мая, в Gasum подтвердили получение уведомления от «Газпром экспорта» о том, что поступление природного газа из России по договору поставки будет прекращено 21 мая.

Ситуацию с отказом от сотрудничества с финской стороной прокомментировали в Кремле. В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что «бесплатно никто никому ничего поставлять не будет».

Вместе с тем рост цен на топливо в Финляндии, который начался ещё в марте, привёл к массовому всплеску краж энергоресурсов. По информации финских СМИ, которые ссылаются на данные полиции, финны начали активно воровать бензин и дизельное топливо на крупных строительных площадках, объектах сельского и лесного хозяйства. Объём похищенного топлива иногда измеряется тысячами литров.

Как отметил в комментарии RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, поскольку Финляндия большую часть необходимого ей объёма голубого топлива импортирует из России, прекращение таких поставок создаст достаточно сложную ситуацию для Хельсинки.

«Такое политическое решение бьёт по экономике страны, по её жителям. Отказ от покупки российского газа за рубли и переход, например, на СПГ обойдётся финнам намного дороже. То есть они встают в длинную очередь и начинают конкурировать за очень ограниченные объёмы сжиженного природного газа. Население Финляндии ждёт серьёзный подъём цен, причём не только на энергоносители», — считает Юшков.

Кремль

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© Leslie Richard Jacobs

С ним солидарен и директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам, отказом оплачивать голубое топливо из России Хельсинки «бьёт в первую очередь по себе».

«Финляндия попытается решить проблему за счёт покупки СПГ, но это естественным образом приведёт к росту цен для потребителей. Летом будет ещё терпимо, но зимой станет совсем тяжело», — сказал эксперт в комментарии RT.

Газовый передел

Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Документ предполагает, что оплата за поставки голубого топлива в недружественные государства с 1 апреля 2022 года будет производиться в рублях. При этом, согласно указу, в случае отказа иностранных компаний покупать топливо за российскую валюту действующие контракты будут остановлены.

Позднее Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» пояснил, что власти РФ приняли решение перевести расчёты с недружественными странами в нацвалюту, чтобы обезопасить торговлю газом.

«Была выдвинута идея о необходимости, ну, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Вместе с тем вице-премьер России Александр Новак, выступая 19 мая на марафоне «Новые горизонты», отметил, что около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» уже открыли рублёвые счета для оплаты газа из РФ. По его словам, полный список покупателей, которые согласились оплачивать газ в российской валюте, будет известен в ближайшие дни.

Стоит отметить, что 21 мая австрийская нефтегазовая группа OMV заявила, что присоединяется к другим европейским компаниям, осуществляющим платежи за российский газ через Газпромбанк, добавив, что не ожидает проблем при переводе оплаты в рубли.

«На данный момент мы внедрили платёжный механизм, который не нарушает санкций и обеспечивает своевременную оплату газовых поставок», — сообщил представитель OMV агентству Reuters.

Кроме того, по данным агентства, власти Италии и Германии также позволили своим компаниям открыть рублёвые счета для оплаты российского газа.

Однако ряд стран, включая Польшу, Нидерланды, Данию, Болгарию и государства Балтии, ранее публично отказались от нового платёжного механизма. При этом та же Польша, поставки газа которой «Газпром экспорт» прекратил 27 апреля в связи с отказом Варшавы платить в рублях, продолжает получать российское голубое топливо, но теперь реверсом из Германии.

Об этом сообщил «Газпром», разместив 4 мая в своём Telegram-канале соответствующее заявление. По данным компании, на указанный период подземные хранилища газа (ПХГ) Европы были заполнены в среднем на 34%, а ПХГ Польши — на 80%. Позднее СМИ со ссылкой на данные ассоциации GIE, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры, сообщили, что уровень заполненности подземных хранилищ голубого топлива Польши к 19 мая составил уже более 90%.

Газовые трубы в Польше

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«Не ориентируются на свои нацинтересы»

По словам Игоря Юшкова, страны Европы, которые исключительно по политическим причинам отказались от российского топлива, вскоре столкнутся с серьёзными проблемами, связанными со значительным увеличением расходов на получение топлива. Та же Польша, которая реверсирует российский газ из Германии, значительно переплачивает за него немецким властям, отметил аналитик.

«Весь этот процесс привязан к биржевым ценам — плюс наценки трейдеров, которые доставляют этот газ. То есть реверс голубого топлива обходится Варшаве значительно дороже, что неминуемо оборачивается ростом цен для потребителей», — пояснил эксперт.

И это станет проблемой не только для жителей Польши. По словам Юшкова, во всех европейских странах, которые отказались платить за российское голубое топливо в рублях, жизнь для населения станет значительно дороже.

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«Эти государства начинают перекупать газ по более высокой цене у соседей, которые получают голубое топливо из России. В любом случае РФ будет экспортировать те же самые объёмы своего газа, но по другой схеме. Произойдёт переконцентрация газовых поставок внутри Европы: та же Германия будет закупать больше газа, а потом продавать его соседям», — сказал аналитик.

По мнению Юшкова, помимо ФРГ, в Европе сформируются и другие хабы, где будет организована торговля российским природным газом и его производными на рыночных принципах.

При этом эксперт считает, что отказ Финляндии, Польши и других европейских стран от российского топлива усилит энергокризис в ЕС, учитывая, что свободных объёмов газа на рынке сейчас практически нет.

«Финляндия подхватила западную повестку и довела её до абсурда. Все эти страны объединяет то, что они не ориентируются на свои национальные интересы. Как следствие такой политики последует усугубление уже имеющихся проблем у европейцев. Налаженная схема действовала без сбоев десятилетиями, а теперь им приходится создавать новые логистические цепочки, выстраиваться в очередь за СПГ, который стоит намного дороже российского газа», — сказал Юшков.

Сергей Правосудов также считает, что из-за отказа ряда стран Европы от оплаты поставок российского газа в рублях ЕС ждёт значительный рост цен на энергоносители.

«Вырастет цена, снизится потребление. Многим жителям европейских стран энергоресурсы вскоре вообще могут стать недоступны. Большинство будет пытаться отказаться от газа в пользу угля, мазута или дров. А некоторым людям и такие виды энергоносителей будут не по карману. Но руководство отдельных стран ЕС это не интересует», — полагает аналитик.

ГТС в Австрии

Legion-Media

© Anthony Rakusen

По мнению Правосудова, в государствах, где согласились на российскую схему оплаты поставок газа из РФ, «у власти более вменяемые люди, они больше заботятся о своих гражданах».

«Остаётся только надеяться на некую вменяемость и остальных стран ЕС. Какое-то время антироссийская истерия ещё будет продолжаться, но потом потребители в Европе начнут отстаивать свои права, да и у представителей бизнеса включатся мозги», — заключил эксперт.